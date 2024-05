Le jeu "Pokémon avec des flingues", nommé Palworld, a déjà beaucoup de promesses à son actif, notamment l’ajout prochain d’un nouveau mode PvP. En dehors de cela, le soft continue d’être sous le feu des projecteurs grâce à l’ajout régulier de contenu. Toutefois, il est aussi critiqué pour ses similitudes avec les créatures de Nintendo. D’ailleurs, il y a quelques jours seulement, un Pal du nom de Foxicle avait attiré les regards. Il ressemblait énormément à un mélange de Givrali et de Feunard (version Alola). Nous prenons aussi la liberté de mentionner qu’une commission d’enquête a été lancée par Nintendo en janvier pour enquêter sur ces fameuses copies. Cependant, Pocket Pair n’attendra pas le résultat de ces investigations pour dévoiler de nouvelles créatures dans ce qui devrait être la vraie première mise à jour.

De nouveaux Pokemon dans Palworld ?

Dans une nouvelle bande-annonce dévoilée lors du dernier ID Xbox, PocketPair a officiellement annoncé l’arrivée d’une mise à jour ainsi que de quatre nouveaux Pals. Malheureusement, nous ne connaissons pas leurs noms ; nous devrons donc nous contenter de leurs descriptions. Nous y trouverons une grenouille ceinture noire, une grue (ou une autruche selon les interprétations), un lapin samouraï et un dinosaure avec un chapeau champignon. Cette fois-ci, aucune ressemblance flagrante avec Pokémon n’a été observée. Toutefois, les internautes étant devenus taquins et très attentifs, quelques « inspirations » ont été remarquées. On peut citer Favianos, Amphinobi ou encore Chapignon. Globalement, cette bande-annonce de Palworld ne fournit pas beaucoup d'informations.

Cependant, on a pu voir un bref aperçu d'une nouvelle île. Il est clair qu’elle sera inspirée du Japon, puisqu’on y voit des fleurs de cerisier, des toriis etc. Le lapin fait particulièrement écho à cette région avec son allure de ninja ou de samouraï. De plus, on aperçoit une zone marécageuse remplie de champignons surdimensionnés. Pour ce qui est des armes, les développeurs ont dévoilé un lance-flammes et un fusil futuriste. C’est tout pour le moment, mais il est certain que cette mise à jour refera parler d’elle. En tout cas, elle devrait être déployée d’ici l’été 2024.

La mise à jour Arena arrive

On vous le disait en amont, mais une autre mise à jour est attendue de pied ferme : la mise à jour Arena. Celle-ci arrivera dans le courant de l'année 2024 et promet l'introduction de combats PvP. Du peu d'images que l'on a pu en voir, l'on a découvert un système d'arène, avec on l'espère, des classements et des récompenses à la clef. On n'en sait pas plus, donc soyons patients. En tous cas, plagiat ou pas plagiat, Palworld semble avoir un bel avenir devant lui !