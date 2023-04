En 2016, Night School Studio se faisait une place de choix sur la scène indépendante avec Oxenfree. Un jeu narratif avec une véritable qui avait conquis pour son écriture, son rythme et la maturité dont il faisait preuve. Sept ans plus tard, le studio passé sous l’aile de Netflix est fin prêt à sortir sa suite, sobrement intitulée Oxenfree 2 Lost Signals, et on connaît enfin sa date de sortie.

Oxenfree 2 clôture une nouvelle fois le Nintendo Indie World. La suite du jeu indépendant primé avait créé la surprise en 2021 lors d’un même événement et récidive deux ans plus tard pour dévoiler sa date de sortie. L’étonnement est moins marquant cette fois-ci, puisque l’information avait fuité sur la toile il y a quelque temps de cela. C’est désormais acté, le rendez-vous est donné le 12 juillet 2023 sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC via Steam. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur l’ensemble des boutiques virtuelles des éditeurs. Le jeu sera également disponible gratuitement sur mobile pour les abonnés Netflix.

Cette suite se déroule cinq ans après les mésaventures d’Alex et sa bande. Riley, une jeune chercheuse, retourne dans sa ville natale afin d’enquêter sur des signaux radio étranges. Mais elle était loin de se douter qu’elle allait se retrouver confrontée à un culte qui alterne la réalité. Il sera toujours question de choix et d’impacts sur le scénario et les relations de l’héroïne. Côté gameplay, il sera question de moduler sa radio pour communiquer avec des êtres surnaturels, manipuler le monde environnant et enquêter sur ceux qui menacent la réalité. La grosse nouveauté d'Oxenfree 2 semble s’axer autour du système de talkie walkie permettant de discuter avec ses contacts afin de récupérer des infos pour mener l’enquête.

« Ce jeu est le fruit de notre amour et nous avons hâte que les joueurs puissent incarner Riley, la façonner en faisant des choix qui changeront sa vie et en surmontant des défis surnaturels qui menacent de détruire son avenir », explique les développeurs dans un communiqué de presse. Notre premier contact avec Oxenfree 2 laissait néanmoins entrevoir un jeu dans la droite lignée du précédent. A voir donc si Night School Studio parviendra à se renouveler avec ces quelques nouveautés.