Overwatch 2 est sorti il y a peu et ne cesse de faire parler de lui depuis. Lancement chaotique, suite qui n’en est pas une, modèle free to play loin d’être au goût de tous, etc. C’est d’ailleurs ce dernier point qui revient à la charge aujourd’hui, puisqu'un petit malin a trouvé une solution alternative pour gagner de l'argent en jeu.

Avoir des skins Overwatch 2 sans jouer au jeu ? C’est possible !

Oui, il est bel et bien possible de gagner des pièces Overwatch 2 (l’argent in-game) sans y jouer, et même plus vite qu’en y jouant.

L’astuce ? Échanger ses jetons World of Warcraft contre de l’argent sur Battle.net, puis acheter des cosmétiques Overwatch 2 avec. L’option n’est pas nouvelle puisqu’elle est disponible depuis l’extension Myst of Pandaria et permet notamment aux joueurs de mettre la main sur des mois d’abonnements, ou des articles du magasin Battle.net, en jouant tout simplement à leur MMO sans coûts supplémentaires.

Mais cette astuce demandera ici aussi pas mal de temps et un peu d’argent en amont puisque mettre la main sur des jetons dans World of Warcraft n'est pas gratuit. Non seulement, il faut avoir un abonnement au célèbre MMO de Blizzard, mais en prime, il va falloir farmer en jeu pour amasser de l’or et l’échanger contre des jetons, avant de les troquer contre de l’argent réel.

De l'or World of Warcraft pour des cosmétiques Overwatch

Seulement voilà, comme expliqué sur Reddit par le joueur ayant fait la découverte, ça ne sera pas à la portée de tous et demandera de l’investissement. D’autant que le prix en or des jetons peut parfois s’envoler (entre 150 000 et 350 000 pièces d’or en moyenne) en raison de l’offre et la demande ce qui représente une sacrée somme pour un joueur lambda. De plus, le taux de conversion des jetons n’est pas dingue ( 1 jeton vaut un peu moins de 15 euros ).

Mais pour les joueurs ayant des bourses pleines dans World of Warcraft, ou ceux qui jouent simplement pour amasser de l’or, cette astuce permet de mettre la main plus rapidement sur le contenu cosmétique d’Overwatch 2 qu’en y jouant en complétant les défis hebdomadaires.

Puisque, pour rappel, c’est bien là la seule et unique méthode qui existe actuellement pour gagner des pièces Overwatch et débloquer gratuitement du contenu. Et ça peut s’avérer extrêmement long puisqu’on ne peut gagner qu’un peu moins d’un euro chaque semaine quand la plupart des cosmétiques coûtent entre 10 et 20 euros en moyenne.

World of Warcraft dispose d'un système permettant d'acheter un jeton avec de l'or du jeu et de le convertir en solde Battle.net (13 euros = 1 jeton). Le taux de conversion n'est pas très élevé et, à moins que vous ne soyez très doué pour le farming d'or ou que vous vous investissez à fond dans le jeu, cela peut prendre un certain temps pour gagner suffisamment d'or. Mais, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus que les 90 centimes par semaine que Blizzard donne aux joueurs avec leurs défis hebdomadaires. Je trouve donc hilarant que l'on puisse débloquer beaucoup plus rapidement des skins OW 2 en jouant littéralement à un autre jeu, qu'en jouant à Overwatch 2. Reddit

Pour les plus impatients, reste alors la solution de mettre la main au portefeuille, mais l'addition peut rapidement être salée pour les collectionneurs et c’est bien ce qui met les joueurs en colère. Reste maintenant à voir si Blizzard mettra en place de nouveaux moyens gratuits pour gagner plus facilement quelques cosmétiques, mais ça…