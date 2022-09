Nouveau coup dur pour Blizzard. Cette semaine, la firme américaine a déjà dû essuyer un leak qui a soulevé une polémique autour des nouveaux héros. Dans la soirée d’hier, c’est carrément le prochain court-métrage d’animation d'Overwatch 2 qui a été dévoilé avant l’heure avec une fuite d’un nouveau genre.

Voici Kiriko, la nouvelle héroïne d'Overwatch 2

Kiriko se dévoile à l’avance et de façon inattendue. La prochaine héroïne d’Overwatch 2 pourra visiblement être débloquée via le Battle Pass gratuit lors de la sortie du free-to-play. Si seul son nom s’était retrouvé par inadvertance sur la Toile, c’est carrément son court-métrage entier qui s’est baladé sur YouTube hier. Une fuite pour le moins surprenante, venant de la branche de localisation espagnole chargée de traduire et de corriger la synchronisation labiale de la vidéo.

Blizzard a rapidement fait supprimer la vidéo d'Overwatch 2, mais quelques extraits sont encore visibles. Comme les fans l’avaient découvert, Kiriko est intimement liée au symbolisme du renard. D’après ce court-métrage, ce héros de support devrait pouvoir soigner ses alliés, voire les réanimer, tout en pouvant se téléporter. Elle se battra avec deux dagues, qui pourraient peut-être lancées comme avec Genji.

Le leak a rapidement fait le tour de la communauté et pour une fois elle est plutôt réceptive : le design, l’histoire et les capacités potentielles de Kiriko les ont déjà charmés. Reste évidemment à voir ce qu’elle donnera en jeu, mais le court-métrage d'Overwatch 2 bien fignolé, et bien classe avouons-le, a déjà séduit une partie des fans. Rendez-vous dans les semaines qui viennent pour en apprendre davantage.