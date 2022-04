Moins de deux petites semaines avant l’ouverture de la bêta fermée d’Overwatch 2. En attendant que le commun des mortels puisse enfin poser ses mains sur cette version anticipée de son FPS, Blizzard intensifie sa communication. Et malheureusement une vidéo vient d’être diffusée par inadvertance sur la Toile.

Du gameplay pour Sojourn

Petit couac. Blizzard présentera Sojourn, sa nouvelle héroïne d’Overwatch 2 dans un live spécial qui aura lieu ce jeudi 14 avril à 20 heures. En marge de l’événement, l’éditeur a déjà publié une vidéo présentant ce nouveau personnage et son parcours. Cependant, la branche Taïwanaise du jeu a fait une petite gaffe et a dévoilé un trailer de gameplay un peu à l’avance. La vidéo diffusée par erreur et supprimée aussitôt montre donc Sojourn et ses capacités cybernétiques

Sans surprise, l’ancienne capitaine d’Overwatch rentrera dans la catégorie DPS. A première vue, son gameplay peut sembler presque similaire à celui de Soldat 76, mais ça ne devrait pas être le cas. La canadienne est particulièrement agile et capable de glisser et de tirer en même temps avec son arme principale. Cette dernière dispose de deux modes de tir, l’un plus classique en forme de fusil d’assaut, et un canon à rayon dévastateur pouvant traverser plusieurs cibles à la fois. Pour sa capacité ultime, elle semble tirer un projectile depuis son bras provoquant un champ endommageant les cibles affectées.

La bêta d'Overwatch 2 bientôt

La vidéo étant entièrement en taïwanais, il faudra attendre sa diffusion officielle pour mieux comprendre ses compétences. Les fans les plus attentifs remarqueront aussi quelques nouvelles tenues de leurs héros préférés, dont Ashe et Bob, Sigma, Moira ou encore Baptiste.

Rappelons que les heureux élus qui auront accès à la bêta fermée d’Overwatch 2 ce 26 avril pourront essayer Sojourn par eux-mêmes. Il sera également possible de tester les refontes de Sombra, Orisa, Doomfist et Bastion, des cartes inédites ainsi que le nouveau mode de jeu Push.