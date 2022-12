Overwatch 2 semble vouloir rattraper son lancement chaotique et dévoile ce qui va arriver dans les prochaines semaines, à savoir la saison 2. Blizzard a partagé à la fois une bande-annonce de gameplay de la dite saison 2 d’Overwatch 2 et la feuille de route pour apporter quelques détails. Les deux révèlent que la saison aura un thème sur la mythologie grecque.

La mythologie grecque pour Overwatch 2

Des modes à durée limitée et des tonnes de cosmétiques tous adaptés à ce thème sont au programme. ll y aura deux événements à durée limitée : à savoir Winter Wonderland entre le 13 décembre et le 4 janvier 2023, et l’année du lapin du 17 janvier au 6 février. Enfin le mode Bataille pour l’Olympe se déroule entre le 5 et le 19 janvier. Pour avoir un aperçu de tout ceci, on vous conseille le visionnage de la bande annonce ci-dessus.

Cette nouvelle saison d’Overwatch 2 apporte des modifications d’équilibrage afin de ramener certains héros à un niveau similaire à celui des autres personnages. Les mesures et les commentaires des joueurs et joueuses indiquent que Sojourn domine actuellement les rangs compétitifs les plus élevés, et constitue un défi trop important face aux personnages ne disposant pas des mêmes avantages. Pour remédier à cela, nous allons nous concentrer sur les dégâts de son Canon électrique, et nous encourageons les joueurs et joueuses à user de la grande mobilité de Sojourn afin de réduire la distance pour des tirs secondaires plus dévastateurs. Doomfist va bénéficier de modifications significatives pour l’aider à mieux occuper les premières lignes pour son équipe, tout en conservant le style de jeu qui constitue l’identité de ce héros. Attendez-vous également à quelques ajustements pour Ana, Bastion, Reine des Junkers, Kiriko, Ange et Symmetra lors de la sortie de la mise à jour, le 6 décembre.

La saison 2 débutera le 6 décembre prochain.