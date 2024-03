Overwatch 2 fait une petite surprise à tous ses joueurs et se prépare pour sa saison 10. Seul hic, il va falloir en profiter très rapidement.

Le FPS compétitif de Blizzard a pas mal été secoué ces dernières années, mais il se redresse petit à petit. Révision profonde de son gameplay avec un changement de meta, passage en free-to-play, refonte de son système économique… Overwatch est mort pour renaître de ses cendres quelque temps après sous la forme d'une "suite".

Après un démarrage chaotique, Overwatch 2 n’a toutefois eu de cesse que de bichonner ses joueurs. Blizzard écoute, agit en conséquence et tente de nouvelles approches. Les mises à jour et le contenu sont en tout cas réguliers et le studio vous prépare une bien jolie surprise pour ce week-end.

Overwatch 2 fait un petit cadeau à tous ses joueurs !

Shadow drop ! Comme on dit dans le jargon, Blizzard vient d’annoncer que son prochain personnage héroïque, le premier à être non-binaire, Venture, serait jouable gratuitement du 28 au 31 mars ! Oui, c’est dispo dès maintenant et tout le week-end ! Vous pourrez profiter de ce nouveau personnage, Attaquant de métier, qui disposera d’un arsenal de compétences à la fois offensives et défensives.

Iel sera équipé.e d’un fusil excavateur aussi efficace à mi-distance qu’au corps-à-corps. Venture pourra également déclencher différentes compétences en relation avec la terre, son élément de prédilection. Iel pourra donc s’enfoncer dans le sol pour devenir invulnérable et se créer des fenêtres d’opportunités. Avec sa compétence Tectonic Shock, Venture sera capable d’infliger de lourds dégâts à ses adversaires tandis qu’iel disposera d’un dash (une ruée) offensif pouvant infliger des dégâts tout en repoussant les adversaires. Passivement, iel aura un bonus de dégâts sur ses attaques rapides au corp-à-corp et gagnera un bouclier temporaire à chaque fois qu’iel utilisera des compétences.

©Blizzard - Overwatch 2 -Saison 10

Durant tout le week end donc, vous pourrez découvrir Venture dans tous les modes non compétitifs. Après le week-end d’essai gratuit, iel retournera en hibernation jusqu’à sa sortie définitive au lancement de la saison 10 le 16 avril prochain. Et, pour rappel, Venture sera le tout premier personnage à être accessible dès sa parution. Avec la saison 10, Blizzard a en effet décidé de totalement revoir son système (encore une fois), ce qui signifie que désormais, les héros ne seront plus bloqués dans le Pass Saisonnier comme c’était le cas jusqu’ici. D’autres changements sont également attendus, nous en avons très largement fait le tour lors de notre premier aperçu de cette fameuse saison 10. Beaucoup de remaniements donc, qui devraient faire un bien fou à un jeu qui ne manque pas d’arguments, mais qui malheureusement, tourne un peu au ralenti.