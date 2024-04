On peut le dire, Overwatch 2 n'a pas eu un lancement des plus sereins en raison de décisions qui portent à débat. Pour autant, la communauté est bien présente sur le free-to-play de Blizzard. Désormais, il semble que les débuts compliqués du jeu soient loin !

Effectivement, un an et demi après son lancement, Overwatch 2 enchaîne les saisons. Et pour satisfaire les fans, Blizzard propose régulièrement du contenu gratuit. À ce propos, des nouveautés arrivent de façon imminente.

Overwatch 2 renverse la Matrice dans son dernier trailer

Deux mois après son lancement, la saison 9 d'Overwatch 2 est sur le point de se conclure. Comme à l'accoutumée, elle laissera place à la suivante et à toutes les nouveautés qu'elle apporte. Et justement, Blizzard a enfin dévoilé la bande-annonce de cette saison 10, intitulée “Venture Forth”.

Comme attendu, des personnages emblématiques seront de la partie, mais pas comme vous les connaissez. Grâce une flopée de nouveaux skins, les rôles s'inversent ! Arborez des tenues exclusives pour vos héros et débloquez des skins mythiques inédits.

Mais le plus intéressant est l'arrivée dans le roster de Venture, nouveau personnage équipé d'une foreuse redoutable. Celle-ci lui permettra de duper ses adversaires en plongeant dans le sol pour mieux les surprendre.

Overwatch 2 proposera évidemment des des nouveautés temporaires pendant cette saison. D'un coté, un essai du mode Clash sera lancé du 16 au 29 avril, avec une première map Hanaoka très japonisante qui revisite Hanamura. De l'autre côté, l'événement “Mirrorwatch” vous laissera jouer avec des capacités inédites de vos héros, du 23 avril au 13 mai.

Enfin, sur son site officiel, Blizzard annonce renforcer la sécurité pour plus de confort de jeu. Ainsi, filtrez les personnes avec qui vous souhaitez faire équipe. Des pénalités seront également appliquées pour celles et ceux quittant le jeu en cours de partie. Et, ce que beaucoup attendaient : plongez dorénavant dans les affrontements compétitifs avec vos proches, même si vous avez un écart de rang important, grâce aux escouades permissives.

Rendez-vous demain, 16 avril, sur Overwatch 2 pour le lancement de Venture Forth. Rejoignez la Matrice afin de profiter de tout ce que cette saison 10 a à proposer gratuitement et dans le Pass Combat.