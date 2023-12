Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Overwatch 2 a eu une vie assez mouvementée, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Le jeu a été au cœur de nombreuses polémiques, l'une des plus marquantes étant celle qui a touché le mode Histoire. Souvenez-vous, ce dernier a été supprimé, puis facturé à 15€, ce qui n'a pas été au goût des joueurs. Le problème, c'est que le titre est encore la cible de la colère des fans suite à un énorme souci technique.

Overwatch 2 fait encore la polémique

La saison 8 est enfin sortie, amenant son lot de nouveautés comme Mauga, un personnage inédit. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu lors du lancement. En effet, de nombreux joueurs sont allés sur Reddit et les forums de Blizzard pour se plaindre de l'état du shooter. Pour cause, sur PS5, il est sujet à de grosses chutes de frame depuis l'arrivée de la nouvelle saison. Un utilisateur du nom de Sartell est justement rentré dans les détails, et ce n'est pas réjouissant.

Je joue sur PS5 avec un écran de 120 Hz et des paramètres adaptés. Mais de façon aléatoire, soit en [combats] ou en revenant du spawn, et même sur les menus, mes frames descendent à ce qui semble être un chiffre extrêmement bas.

Et il n'a pas l'air d'être le seul dans cette situation. Chez certaines personnes, c'est si violent qu'elles parlent d'un titre tout simplement « injouable ». Ça peut visiblement aller jusqu'à descendre en-dessous de 20 FPS, ce qui est réellement problématique pour Overwatch 2. D'une manière générale, c'est évidemment un souci, mais là, on a aussi affaire à un jeu compétitif. Difficile de disputer un match en ligne avec un framerate aussi bas. De ce qu'on a pu comprendre, ça ne s'étend pas qu'à la PS5, mais les autres supports ont tout de même l'air de moins en souffrir.

Quelles nouveautés pour 2024 ?

Blizzard n'a pas tardé à réagir suite aux retours des joueurs. Pour l'instant, aucune mise à jour n'a été déployée, mais c'est en cours de route : « Nous examinons les retours sur les problèmes de performance pour certaines plateformes ». Affaire à suivre donc. Hormis ce gros pépin, qu'est-ce qui attend Overwatch 2 par la suite ? On le sait, de belles nouveautés sont en chantier, et parmi elles, on retrouve une carte inédite baptisée Hanaoka.

Mais le gros morceau des futurs ajouts pour Overwatch 2, c'est vraiment le nouveau mode PvP « Clash ». Le but est simple, il faut capturer 5 points d'intérêts, en sachant que le central constitue le premier objectif. Du coup, pour remporter la victoire, il faut contrôler tous les points. Si jamais personne n'y arrive, c'est les points engrangés lors de la capture qui vont trancher. On a hâte de voir ce que ça donnera, en espérant qu'on pourra en profiter avec un bon framerate.