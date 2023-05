Gros coup dur pour la communauté Overwatch. Blizzard vient d’annoncer que la plus grosse promesse qui avait servi à justifier le passage au second épisode ne sera pas tenue.

Plus de six mois après sa sortie, Overwatch 2 est sur la bonne voie. Le lancement en catastrophe est désormais derrière lui et un avenir prometteur s’annonçait. Les joueurs attendaient donc avec impatience la grosse nouveauté absente à la sortie du free-to-play : le mode histoire. Blizzard avait annoncé avoir besoin d’un peu plus de temps et son arrivée était calée dans le courant de l’année. Sauf que voilà, les plans ont changé et l’éditeur américain ne tiendra pas totalement sa promesse au grand dam de la communauté.

Pas de mode histoire dans Overwatch 2 finalement

Le passage à Overwatch 2 tenait de la promesse d’un mode PvE scénarisé. Un mode histoire en somme, qui permettrait d'étoffer l’univers et les personnages de la licence. Parce que ce projet était ambitieux et que la nouveauté était telle qu’elle aurait permis de créer la rupture avec son prédécesseur, Blizzard avait souhaité créer un second jeu plutôt que de retravailler l’épisode initiatique. La pilule a donc d’autant plus de mal à passer. Ce mardi 16 mai 2023, les équipes du jeu ont fait le point sur les saisons à venir et le couperet est tombé. Le mode PvE tel qu’il avait été promis ne verra jamais le jour.

« Le développement de l’expérience PvE n’a pas du tout progressé comme nous l’aurions espéré [...] Pour que le jeu ait le niveau que vous méritez, il est clair que nous ne pouvons pas concrétiser cette vision originale présentée en 2019 », explique Jared Neuss, producteur d’Overwatch 2. Pas de campagne scénarisée jouable d’un coup, pas de progression des personnages avec des talents à débloquer. Ce seront à la place des missions PvE plus narratives qui arriveront en même temps que la saison 6. Plus concrètement, elles prendront la forme d’événements spéciaux où des missions PvE seront ajoutées au fur et à mesure.

Elles serviront bien à étendre toujours plus l’histoire avec des scénarios qui s’inscrivent officiellement dans le lore d’Overwatch, et d’autres qui ne le seront pas forcément. Une décision qu’une grande partie de la communauté de joueurs a du mal à avaler. « Overwatch 1 est mort pour ça ? », peut-on lire à de multiples reprises sur les réseaux sociaux. « C'était pas tout l'intérêt d'OW 2 ? Je ne sais pas quoi dire, je suis juste triste », ajoute un autre. Le sentiment de déception semble être partagé, mais pléthore de contenus arrivent dans les prochains mois.

Le contenu des prochaines saisons d'Overwatch 2 dévoilé

Blizzard de veut malgré tout rassurant, le PvE sera bien inclus, mais d’une manière différente. « Nous avons une tonne de contenus PvE géniaux qui arrivent cette année. De grosses missions scénarisées, des nouvelles cinématiques, des évent en coop et des missions en solo pour maîtriser les héros. Tout ça est en chemin », explique le producteur exécutif sur son compte Twitter. Et justement, l’éditeur américain a dévoilé une grande partie de la roadmap pour les prochains mois et les prochaines saisons.

Saison 5

Thème de la fantasy

Quest Watch : nouvel événement limité

Evénement Mischief & Magic

Nouveau court-métrage

Retour des jeux d’été

Mini saison compétitive 5V5

Retour de la fonctionnalité « en feu »

Mode workshop

Saison 6

Arrivée des missions scénarisées

Nouveau héro de soutien

Event Flashpoint

Missions Solo « Hero Mastery »

Système de progression de joueurs

Anniversaire Overwatch

Et plus

Saison 7