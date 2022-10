Overwatch 2 et son modèle économique s’enfoncent encore un peu plus. L’événement Halloween met en avant de nouveaux problèmes qui dégoûtent les fans de la première heure.

Le premier événement saisonnier d’Overwatch 2 est là, et la polémique autour du modèle économique est de nouveau relancée. Comme beaucoup de jeux-service, le FPS de Blizzard a lancé son évent pour Halloween et de nouvelles tenues et autres objets cosmétiques avec. Le problème, c’est qu’ils sont tous disponibles dans la boutique d’OW 2 et leur prix donne des haut-le-cœur aux joueurs.

L'événement Halloween et ses skins hors de prix

Du 25 octobre au 8 novembre prochain, les 25 millions de joueurs d’Overwatch 2 peuvent découvrir un avant-goût du PVE avec l’événement Halloween. Plus de lootboxes pour essayer de gagner de nouvelles tenues, rien dans le Battle Pass, tout se passe dans la boutique au plus grand désarroi des fans. Tout s’achète avec des pièces Overwatch, nouvelle monnaie du jeu terriblement difficile à obtenir sans mettre la main au porte-monnaie. Ce nouveau procédé scandalise les joueurs sur deux points : le prix et l’impossibilité d’acheter une tenue individuellement.

Prenons l’exemple de la vedette : Kiriko. Son skin d’Halloween ne peut en effet être obtenu que via un pack monétisé 2600 pièces soit environ 26 euros. Impossible de l’obtenir autrement ou individuellement, et encore le pack est actuellement « en réduction » et coûterait 3700 pièces OW autrement. « J’aurais beaucoup de moins de problèmes avec la monétisation d’Overwatch 2 si toutes les tenues pouvaient être achetées séparément pour 1900 pièces. Ce n’est le cas que pour certaines. Avec ce skin de Kiriko bloqué dans un bundle à 26€, je sais ce qu’ils font et pourquoi », explique un joueur.

Le modèle économique d'Overwatch 2 pose problème

Comme le soulignent certains fans, les prix fixés par Blizzard semblent « déconnectés d’Overwatch 2 » et de son modèle free-to-play. « Vous vous feriez beaucoup plus d’argent en rendant les skins accessibles à l’achat individuel », explique un fan frustré de devoir payer plus cher que nécessaire. D’autres irréductibles pestent sur l’absence de contenu qualitatif obtenable gratuitement et donc sur l’intérêt de jouer pendant les événements saisonniers.

Overwatch 1 et son système de lootboxes permettait en effet de gagner pléthore de contenu rien qu’en jouant. C’était aléatoire, certes, mais cela poussait les joueurs à venir essayer l’évent d’Halloween et les récompensaient d’une façon jugée plus généreuse par les fans. « Pourquoi ne pas avoir un Battle Pass basé sur des événements ? », s’interroge une autre personne. Payant ou gratuit, il permettrait en effet d’obtenir plus de contenus de manière plus saine.

On le savait, le changement de modèle économique allait forcément s’accompagner de microtransactions, mais aucun des vétérans du jeu ne pouvait s’imaginer que Blizzard les pousserait autant vers l’achat. On rappelle qu’un calcul a par exemple démontré qu’il faudrait trois siècles pour espérer débloquer le contenu du premier jeu. Il faudra désormais prendre en compte aussi les skins saisonniers et leurs prix en bundle qui piquent.