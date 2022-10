Overwatch 2 peine encore à se remettre de son lancement chaotique. Dix jours plus tard, le jeu accuse encore plusieurs problèmes. Rien qu’hier, le FPS multijoueur était à nouveau sous le joug de problèmes de serveurs suite à une maintenance et une mise à jour. Ce qui fait parler en ce moment sur les espaces de discussion en revanche, c’est l’absence d’une fonctionnalité sur consoles dans les parties crossplay.

Les joueurs consoles d'Overwatch 2 remontés

Comme beaucoup de productions modernes, Overwatch 2 permet aux joueurs de différentes plateformes de se réunir et de s’affronter. Un mariage qui pousse parfois les développeurs à opérer quelques changements pour que tout le monde soit à armes égales. Pour son free-to-play, Blizzard a purement et simplement supprimé la visée assistée sur consoles lors des matchs en cross-play. Une décision qui fait débat au sein de la communauté, et la grogne commence à grimper chez les joueurs PlayStation et Xbox.

Sur Reddit, les « consoleux » se sont fortement plaints. Ils estiment en effet qu’ils sont déjà désavantagés face aux joueurs PC lorsque l’assistance à la visée est activée. Ils invoquent la précision extrême du sacro-saint combo clavier/souris, contre laquelle ils ne peuvent pas rivaliser si la fonctionnalité leur est retirée. A l'inverse, ceux sur PC estiment qu’elle assiste justement trop les joueurs concernés lors des matchs, mais ils refusent d’avoir un aim assist de leur côté. Une polémique qui ne concerne en revanche pas l’aspect compétitif d’Overwatch 2, car il est impossible de s’affronter en ranked entre PCiste et joueurs consoles. Ça permet de relativiser, mais la communauté semble très partagée sur le sujet, qui fait également débat dans d'autres productions du genre.