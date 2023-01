Alors qu’il fête actuellement le Nouvel An chinois et l’année du lapin avec un gros événement, Overwatch 2 est revenu donner des nouvelles d’un mode très attendu par une grosse partie de la communauté. Mais le développement a pris plus de temps que prévu, notamment à cause de la sortie en catastrophe du jeu et du fait d’avoir scindé l'expérience en deux parties. Un choix « difficile », mais « nécessaire » d'après Aaron Keller, directeur d'Overwatch 2.

Overwatch 2 aura bientôt un nouveau mode de jeu

On parle bien entendu ici du fameux mode solo, une campagne narrative qui aurait dû arriver en même temps que la sortie en free-to-play d’Overwatch 2, mais qui a finalement été reléguée au second plan pendant un temps. Interrogé par NME, Aaron Keller est venu nous donner quelques nouvelles de cette campagne jouable en solo. D’après lui, l’équipe est passionnée, le développement se passe bien, mais s'avère être plus long que prévu. Toutefois, il y a quand même une très bonne nouvelle dans tout ça.

Nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous ne pouvions pas publier tout le contenu que nous avions créé pour Overwatch 2 avant que la campagne ne soit terminée. Le développement allait plus lentement que nous l’aurions souhaité. Nous pouvons désormais aller beaucoup plus en profondeur , non seulement avec les personnages de l’univers, mais aussi avec tous les grands événements qui s'y déroulent. C'est quelque chose qui passionne énormément l'équipe. Overwatch a un avenir brillant, plein d'espoir et très inspirant. NME

Le lore enfin étoffé comme il se doit ?

En somme, la campagne devrait non seulement nous faire découvrir les grands événements qui ont marqué l’histoire d’Overwatch, qui ont d'ailleurs plus ou moins été traités lors des différents courts métrages partagés par Blizzard ces dernières années, mais aussi découvrir plus en profondeur les héros que l’on incarne. Le lore est visiblement quelque chose de très important pour le studio. Overwatch 2 pourrait tout à fait séduire les plus sceptiques si la campagne solo est à la hauteur, en tout cas, l’univers s’y prête plutôt bien.

D’après Aaron Keller, la campagne d’Overwatch 2 arrivera au compte-gouttes à partir de la fin de cette année, et s’étalera ensuite en 2024. On ne sait pas encore vraiment sous quelle forme elle débarquera, ni même si elle sera payante ou gratuite. À l’heure d’aujourd’hui, rien n’a encore été décidé.

Pour rappel, Overwatch 2 est actuellement disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, Switch PS4 et Xbox One, mais ne dispose que de sa composante multijoueur, déjà bien fourni. De gros changements sont d’ailleurs attendus pour la saison 3 qui démarrera en février.