Pour conclure sa saison 2, Overwatch 2 met les petits plats dans les grands et à peine les festivités autour des dieux de l'Olympe terminées, Blizzard enchaîne sur un tout nouvel événement centré sur le nouvel an chinois qui fête son entrée dans l’année du lapin.

Overwatch 2 fête le Nouvel An lunaire avec des skins...

L’évent du Nouvel An Lunaire, sous le signe du lapin, débarque donc avec plusieurs récompenses et modes de jeu exclusifs et temporaires. En vous connectant, vous pouvez d’ores et déjà déverrouiller une icône exclusive, et d’autres cosmétiques seront à déverrouiller en remportant tout un tas de défis. De plus, vous pourrez récupérer quelques cadeaux via les drops Twitch en regardant des streams affiliés à l’événement. En regardant 2 heure de stream vous pourrez récupérer une pose de victoire exclusive pour Moira et en regardant 4 heures de stream supplémentaires vous mettrez la main sur son skin légendaire Danseuse Masquée. D'autres skins à thème payants seront évidement présents dans la boutique.

Overwatch 2 skin légendaire de Moira

... et des modes de jeu temporaires en attendant la saison 3

Le mode arcade d'Overwatch 2 accueillera quant à lui le mode Chasseur de Primes, un match à mort en mêlée générale où le joueur ayant le plus de kill deviendra une cible prioritaire, ce qui lui permettra d'engranger plus de points que les autres. Cependant, il deviendra également une proie de choix pour les autres joueurs. Lorsque vous abattez un joueur ayant une prime sur la tête, celle-ci vous sera directement transférée.

Le mode Capture du Drapeau éclair fera également son grand retour. Il s’agit ici d’un mode CDD classique, mais dont les points de captures sont relativement proches l’un de l’autre et surtout, placé au beau milieu de la carte, ce qui rend les combats plus intenses que jamais.

L'événement du Nouvel An lunaire comme dès maintenant et ce jusqu'au 6 février prochain.

La très attendue saison 3 emboîtera le pas dès le 7 février jusqu’au mois d’avril et promet d'énormes changements. De grosses modifications du season pass, des récompenses et de la progression générale sont en effet attendues. Une nouvelle carte et un héros inédit devraient également être de la partie. Blizzard n’a pas encore dévoilé le contenu de cette saison 3 dans les détails, mais l'éditeur nous affirme qu’il le fera très prochainement.

Pour rappel, Overwatch 2 est proposé gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et Switch