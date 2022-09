Le gros leak surprenant sur Kiriko, la prochaine héroïne d'Overwatch, se confirme avec des détails. Une chose est sûre, la polémique sur les nouveaux héros va s'intensifier.

Kiriko, la nouvelle soigneuse ninja d'Overwatch 2

Commençons par la bonne nouvelle, la présentation de Kiriko. Une healeuse capable de soigner et d'immuniser temporairement ses coéquipiers contre les dégâts. Cette ninja au très japonais pourra se déplacer avec une mobilité accrue en grimpant sur les murs comme les héros Genji ou Hanzo, et passer au travers de remparts via la téléportation pour retourner auprès de ses partenaires. Elle peut lancer des kunais ou encore invoquer l'esprit d'un renard qui améliore la vitesse de déplacement, d'attaque et qui réduit les cooldowns de ses camarades.

Pour les anciens d'Overwatch, elle sera disponible gratuitement au lancement de la suite.

Une héroïne au cœur de la polémique sur les nouveaux héros

Malgré sa sortie sous un modèle free-to-play, Overwatch 2 aura un Battle Pass premium avec des héros payants. Si Blizzard s'est voulu rassurant, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, Kiriko sera gratuite pour les nouveaux joueurs... mais pas sans y laisser des heures et des heures de jeu.

En effet, la jeune femme ne peut être obtenu qu'au niveau 55, ce qui requiert des dizaines et des dizaines d'heures. Forcément, la grogne monte encore. Car en résumé, soit vous êtes un vétéran de la franchise et donc pas de problème, soit vous êtes forcés de payer pour éviter ce grind.

Le contenu de la saison 1 détaillé

Pour sa saison 1, Overwatch 2 recevra en tout trois personnages. Kiriko, Sojourn et Junker Queen. Heureusement, ces deux derniers, eux, seront déblocables sans aucune condition qui impliquerait de l'argent ou du grind. Il y aura aussi des objets cosmétiques, des tenues, six nouvelles cartes, le mode PvP Push ou encore un événement limité La Revanche de Junkenstein : La colère de la mariée du 25 octobre au 8 novembre 2022.

Le Battle Pass sera morcelé en deux catégories avec d'un côté les récompenses totalement gratuites, et de l'autres celles payantes.

Battle Pass saison 1 d'Overwatch 2

La toute nouvelle héroïne de soutien, Kiriko

2 skins épiques

1 Charme d'arme

2 Souvenirs

1 Intro de mise en avant

14 objets supplémentaires (emotes, poses de victoire, cartes de noms, sprays, icônes de joueurs, etc.)

Titres de niveau Prestige (8 titres gagnables disponibles uniquement après avoir complété l'intégralité du pass).

Battle Pass Premium saison 1 d'Overwatch 2

Un accès immédiat à Kiriko

Un boost de 20 % d'XP du Battle Pass

1 skin mythique

5 skins légendaires et 1 skin épique.

3 Intros du jeu

4 Charmes d'armes

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Poses

6 cartes de noms

30+ récompenses cosmétiques supplémentaires

La partie payante devrait coûter 9,99€. Dans notre galerie, vous trouverez des images de Kiriko, du Battle Pass et de la nouvelle monétisation.