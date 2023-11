Overwatch 2 n'a pas démarré sa carrière de la meilleure des façons et a été au cœur de différentes polémiques, dont celle de la suppression du mode Histoire pour le facturer 15€. Malgré ces diverses tempêtes, les développeurs tentent d'améliorer chaque jour leur jeu et la Blizzcon 2023 a été l'occasion de faire un point sur les ajouts de la saison 8. Et ça commence avec l'introduction d'un personnage bien balaise.

Mauga débarque gratuitement dans Overwatch 2 Saison 8

Dion Rogers, directeur artistique d'Overwatch 2, est monté sur la scène de la Blizzcon 2023 pour nous dévoiler Mauga. Un tank très imposant qui ne se sépare jamais de ses deux meilleures amis : « Boumax» un canon incendiaire qui inflige des brûlures, et « Chacha » un canon mitrailleur explosif. Deux armes pour réaliser de sacrés dégâts qui s'accompagnent évidemment de compétences puissantes pour aller directement aux contacts des ennemis.

Sa capacité passive « Fureur » lui permet de regagner des points de vie sous réserve d'administrer des dommages critiques aux adversaires. « Déferlement » servira quant à elle à briser les premières lignes avec une charge dévastatrice impossible à arrêter, qui se terminera avec un coup de pied pour projeter en arrière les rivaux. Avec l'aptitude « Cent à l'heure », Mauga d'Overwatch 2 pourra mobiliser deux cœurs afin de réduire les dégâts subis, et qui permettra aussi aux alliés de se soigner lorsqu'ils attaquent.

Enfin, il bénéficie d'une capacité ultime « Combat en cage » qui « emprisonne les adversaires à l’intérieur d’une arène cylindrique qui bloque les soins et dégâts ennemis venant de l’extérieur. Les victimes n’ont d’autre choix que de faire face à Mauga, Boumax, Chacha et un déluge de munitions infinies » selon Blizzard. Mauga est à tester gratuitement dans Overwatch 2 dès maintenant et jusqu'au dimanche 5 novembre 2023 seulement. Après cela, il faudra attendre la sortie officielle, fixée au 5 décembre prochain, et jouer pour débloquer ce nouvel héros.

Les premières nouveautés de 2024 dévoilées

Overwatch 2 n'a pas dit son dernier mot et des nouveautés sont actuellement en cours de développement. Parmi elles, un mode PvP inédit « Clash » qui consistera à capturer 5 points d'intérêts - sachant que le central constituera le premier objectif. Pour remporter le match, il faudra contrôler tous les points et si personne n'y arrive, la victoire se disputera aux points engrangés lors de la capture. L'équipe qui en a le plus sortira victorieuse, logique.

Une nouvelle carte Hanaoka, basée sur Hanamura avec son ambiance très japonaise, fera également son apparition dans Overwatch 2 avec ce mode. Côté détails en revanche, on repassera pour l'instant. Blizzard promet aussi de toutes nouvelles récompenses pour début 2024, avec un système remanié, et des thèmes de saisons avec de l'horreur, de la mythologie égyptienne, des sorcières et un univers miroir où les héros deviennent des méchants et inversement.

Space Ranger à gauche et Venture à Droite (crédits : OverwatchNaeri via X).

En 2024, Overwatch 2 accueillera trois nouveaux personnages, dont deux qui ont été présentés très brièvement durant la Blizzcon 2023. Du côté gauche sur l'image ci-dessus, on a Space Ranger, une héroïne qui appartient à la classe Dégâts. Tandis qu'à droite, on a un premier aperçu de Venture, qui remplit le rôle de Soutien. Pas de date de sortie pour ces protagonistes, mais ce sera l'année prochaine donc.