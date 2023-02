Après un lancement douloureux, Blizzard tente de recoller les morceaux étape par étape. La Saison 3 d’Overwatch 2 arrivera dans quelques jours. Elle marquera l’arrivée de gros changements allant dans le sens des réclamations des joueurs. Avant de présenter les nouveaux contenus apportés, les développeurs ont tenu à faire un point sur la direction qui sera prise dans les prochaines semaines.

Le retour des crédits dans Overwatch 2

La saison 3 d’Overwatch 2 arrive à grands pas. L’équipe du jeu a pris le temps de présenter quelques-uns des changements qu’elle amènera en amont de son lancement. Ce qui intéressera plus directement les joueurs réguliers, c’est le retour des crédits Overwatch. Rappelons que ceux-ci ne pouvaient alors plus être gagnés dans ce second volet. Via le Passe de Combat gratuit, tout le monde pourra remporter gratuitement 1500 crédits. Ceux qui opteront pour le Battle Pass payant en auront 500 supplémentaires. «Nous vous donnerons aussi davantage de moyens de dépenser vos crédits afin que vous puissiez choisir parmi de nombreuses récompenses potentielles » promet Blizzard dans son communiqué.

La galerie des personnages fera donc l’objet de quelques ajustements. Toutes les tenues épiques et légendaires datant d’Overwatch 1 seront toujours disponibles à l’achat via les crédits et les pièces OW. Cela comprendra désormais les modèles des événements saisonniers précédents. Plus besoin d’attendre le retour de l’évent pour mettre la main dessus donc. Qui plus est, le coût de ces modèles légendaires sera abaissé à 1 500 pièces ou crédits. Par ce biais, Blizzard s’assure que tout le monde puisse acheter le modèle légendaire de son choix simplement en jouant simplement à Overwatch 2 et sans sortir la carte bleue. De nouveaux moyens de dépenser les crédits à l’avenir sont néanmoins étudiés.

Ces ajustements ne sont qu’un début : nous ferons tout notre possible pour faire d’Overwatch 2 un jeu gratifiant. Nous vous réservons d’autres mises à jour pour les prochaines saisons, et nous étudierons vos commentaires pour savoir ce qui fonctionne ou pas pour chacun et chacune d’entre vous.

Le retour d'une fonctionnalité appréciée

Blizzard promet également plus d’événements à durée limitée dans la veine de La Bataille pour l’Olympe de la Saison 2. Suite aux retours des joueurs, les développeurs règleront la difficulté des défis, certains étant jugés trop élevés. «Nous prévoyons également d’en faire une version match à mort par équipe et de le rendre disponible en partie personnalisée la prochaine fois que nous l’organiserons », ajoute également l’éditeur.

Quant aux évents plus classiques, les vétérans d’Overwatch 2 étaient particulièrement déçus du retour de la Féerie hivernale et le Nouvel an lunaire. Les récompenses finales étaient en effet déjà disponibles dans le premier jeu. L’un des nouveaux événements de la Saison 3 apportera une tenue légendaire complètement nouvelle. Pour la saison d’après, Blizzard promet d’offrir des objets inédits lors de la plupart des évents.

La Saison 3 marquera également un changement du côté du mode compétitif. Consciente des reproches de la communauté, les développeurs apporteront des ajustements au système d’association déjà détaillés dans un précédent communiqué. Et pour l’avenir ? Blizzard prévoit de réimplémenter la fonctionnalité « Temps passé à déchirer » non sans une refonte. «Nous travaillons actuellement sur un système de progression propre à chaque personnage qui vous permettra de montrer l’énergie et le temps investis dans chaque héros et héroïne pour maîtriser ses différentes capacités », ajoutent-il. Rendez-vous le 7 février pour découvrir la saison 3 d'Overwatch 2 et tous ces changements.