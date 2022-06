La conférence Xbox approche à grands pas. Si Bethesda devrait amplement être sous le feu des projecteurs, l’autre éditeur racheté par Microsoft pourrait avoir le droit à son lot d’annonces. Activision-Blizzard devrait en effet refaire parler de lui ce soir ou la semaine prochaine avec Overwatch 2.

Overwatch 2 en free-to-play ?

C’est une nouvelle fois « The Snitch » qui a vendu la mèche. Dans un message reprenant le moto de l’équipe de héros du jeu, l’insider annonce que Overwatch 2 serait free-to-play. Étant donné qu’il a leaké l’intégralité du State of Play et la date de sortie de The Last of Us Remake, le conditionnel n'est presque plus de rigueur, mais on n'est jamais trop prudent. Si le tweet pourrait se référer au premier jeu, ses likes récents ne laissent plus de place au doute : son message parle bien du second opus.

Pour plus de détails et surtout une confirmation, il faudra attendre au plus tôt la conférence Xbox du Summer Game Fest 2022 qui se tiendra ce soir à 19h. Autrement, Overwatch 2 aura le droit à son propre stream dédié le 16 juin prochain à une heure encore indéterminée. Est-ce que ce changement de modèle économique ne concernera que la composante du multijoueur ? Son prédécesseur également? Rendez-vous dans les heures ou les jours qui suivent pour en apprendre davantage.