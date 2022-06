Fin du suspense, les rumeurs étaient vraies. Overwatch 2 va changer son modèle économique et ça tombe bien, on pourra y jouer plus tôt que prévu. La date de sortie du jeu a été dévoilée.

Microsoft met le feu avec une conférence Xbox. Les annonces s’enchaînent, certaines ayant été dévoilées à l’avance. Et c’est par exemple le cas d’Overwatch 2, qui sera bien gratuit d’emblée. Explications.

Overwatch 2 passe en free-to-play

C’est officiel, Overwatch 2 sera free-to-play dès son lancement. Et justement, le FPS lancera tout son nouveau contenu PvP dès le 4 octobre. Une date qui concerne toutes les plateformes où le jeu sera disponible à savoir Xbox Series, PS5, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Cette expérience PvP comprendra des combats en 5v5 (contre 6v6 avant) avec au programme du cross-play et une progression cross-platform. Plusieurs héros seront retravaillés, à l’instar d’Orisa et Doomfist qui sont ceux qui ont subi le plus de changements actuellement, mais aussi de nouvelles têtes. A commencer par un personnage très attendu de la communauté : Junker Queen. L’impitoyable reine qui mène d’une main de fer Chacal et Chopper a d’ailleurs eu le droit à une petite vidéo de présentation bien stylée.

Cependant, pour en découvrir davantage sur elle, sur le contenu saisonnier et sur le passage au free-to-play d’Overwatch 2, et sur la prochaine beta fermée, Blizzard nous donne rendez-vous au 16 juin à 19h00 dans une présentation dédiée.