La bêta fermée d’Overwatch 2 approche à grands pas et Blizzard vient s’assurer que le hype -o- mètre des fans est au plus haut. L’éditeur vient enfin de dévoiler une bande-annonce axée autour d’un personnage particulièrement attendu des fans.

Présentation de Sojourn

Enfin du nouveau pour Sojourn. Introduite il y a longtemps lors de l’événement Archives du premier jeu, l’héroïne viendra gonfler les rangs de la bande dans Overwatch 2. S’il faudra attendre la bêta fermée du 26 avril prochain pour voir ce qu’elle aura dans le ventre en termes de gameplay, Blizzard partage son histoire au travers d’une nouvelle bande-annonce.

Sojourn est une ancienne capitaine de l'Overwatch. De son vrai nom Vivian Chase, elle était autrefois membre d’une unité des forces canadiennes. Après avoir coopéré avec l’Overwatch lors de la Guerre des Omniaques, où elle a combattu auprès de Jack Morrison (Soldat 76), elle a finalement été recrutée par la légende pour rejoindre l’organisation une fois le conflit terminé. Tantôt à assurer la sécurité des autres héros, tantôt à prendre leur commandement, Sojourn a finalement quitté les rangs pour une raison encore inconnue.

Du gameplay d'Overwatch 2 dès la fin du mois

Faire partie d'Overwatch a été le plus grand honneur de ma vie. Mais aimer quelque chose de tout votre cœur n'empêche pas de comprendre qu’il est temps de dire au revoir. Même les meilleurs voyages ont une fin, mais un nouveau périple commence ensuite. Et on ne peut pas savoir où il va vous conduire. Sojourn - Overwatch 2

Question gameplay, on sait pour l’instant que la guerrière est douée de capacités cybernétiques. Il faudra malheureusement attendre la beta pour avoir plus de détails sur ses compétences. Rappelons que Sojourn sera jouable lors de la session d’essai prévue plus tard dans le mois. Les fans pourront y essayer le tout nouveau mode Push, découvrir de nouvelles cartes et essayer les versions retravaillées de Sombra, Bastion, Orisa et Doomfist.