Dire que le lancement d'Overwatch 2 a été particulièrement perturbé est un euphémisme. Entre les files d'attente interminables pour accéder au free-to-play et la disparition de contenus obtenus dans le premier Overwatch (les deux jeux ayant fusionné) pour certains joueurs, Blizzard en a pris pour son grade. Malgré les nombreux changements apportés, les joueurs ont subi un nouveau coup dur il y a quelques semaines. En effet, Blizzard a annoncé l'annulation de sa campagne PvE scénarisée, censée apporter de la consistance à l'univers et aux personnages d'Overwatch 2, tel qu'il l'avait promis. Le studio avait quand même indiqué que des missions scénarisées arriveraient ultérieurement. Blizzard vient tout juste d'en dire plus sur ces quêtes très attendues, mais il y a un très gros hic...

Une annonce de Blizzard qui déçoit les joueurs d'Overwatch 2

Sur le site officiel du jeu, Blizzard vient d'annoncer l'arrivée de la saison 6 d'Overwatch 2 pour le 10 août prochain. Le mode Invasion apportera le contenu le plus attendu par les joueurs : les missions scénarisées. Afin de faire monter la hype, Blizzard dévoile le synopsis de ces nouvelles quêtes d'histoire.

Dans toutes les villes, le Secteur zéro sème le chaos et enlève des omniaques pour une raison qui reste encore à déterminer. La nouvelle équipe d’Overwatch doit faire la lumière sur les intentions du groupe rebelle et mettre un terme à ses agissements, mais pour y arriver, elle devra compter sur d’anciens visages familiers et de nouvelles recrues.

Blizzard promet une « une histoire haletante dans trois missions pleines d’action qui vous emmèneront à Rio de Janeiro, Toronto et Göteborg, sur des cartes immenses aux objectifs complexes ». Jusqu'ici tout va bien, sauf que pour profiter de ces trois missions PvE scénarisées... il faudra passer à la caisse. Les joueurs devront dépenser la somme de 15€ les obtenir. Après l'annulation de la campagne scénarisée pour de simples missions bien moins ambitieuses, cette annonce ne passe pas du tout auprès des joueurs, qui le font déjà savoir sur les réseaux sociaux. Et visiblement, la durée de vie n'est pas véritablement au rendez-vous : selon Game Informer, la mission Toronto ne durerait que 30 minutes...

Un nouveau mode pour consoler les joueurs

En plus des trois quêtes solo, le lot Invasion comprend l'héroïne Sojourn à débloquer, un nouveau modèle légendaire pour Sojourn et 1000 pièces Overwatch. Un lot Invasion ultime met la barre encore plus haut. Pour 40 €, il donne accès passe de combat premium du Secteur zéro et 20 sauts de rang, 1 000 pièces Overwatch supplémentaires, soit 2 000 pièces Overwatch au total et deux modèles légendaires pour Cassidy et Kiriko. Overwatch 2 : Invasion apportera également une mission en coop supplémentaire sur King’s Row – Underworld ainsi que le mode de jeu "Point chaud".

Dans celui-ci, les joueurs devront capturer trois zones avant l'adversaire sur deux nouvelles cartes annoncées comme les plus vastes disponibles dans le FPS. Enfin, des parcours d'entraînement avec classement mondiaux feront aussi leur arrivée dans le jeu. Du contenu gratuit qui saura faire passer la frustration des joueurs ? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, Overwatch 2 : Invasion sera disponible dès le 10 août prochain sur tous les supports alors que la saison 5, elle, vient tout juste d'être lancée.