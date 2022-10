Blizzard pourrait étudier les plaintes des joueurs dans un avenir proche. L’éditeur américain pourrait revoir ses microtransactions et son modèle économique.

Les problèmes de serveurs étant désormais un lointain souvenir, Overwatch 2 est souvent au cœur de polémiques. Dans le viseur des joueurs, le modèle économique du free-to-play jugé malsain par la communauté. Un calcul a révélé qu’il faudrait pas moins de trois siècles pour débloquer tout son contenu acquis gratuitement dans le premier jeu. Les appels au secours des joueurs ne semblent pas tomber dans l’oreille d’un sourd et Blizzard pourrait travailler sur des changements pour les microtransactions et le Battle Pass.

Des changements à venir pour le modèle économique d'Overwatch 2 ?

L’événement d’Halloween continue de battre son plein dans Overwatch 2. Les joueurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que les skins saisonniers les plus attrayants devront être achetés dans des bundle qui coûtent la bagatelle de 26 euros. Certaines tenues peuvent être obtenues via les pièces OW particulièrement difficiles à obtenir naturellement, alors en avoir 1900 sous le coude pour chaque skin autant dire qu’il faut sortir la carte bleue. La communauté s’est montrée particulièrement réfractaire à ce nouveau modèle économique assez peu engageant. Blizzard semble néanmoins prêt à opérer quelques changements. L’éditeur a en effet envoyé un sondage à plusieurs joueurs assidus afin de prendre la température sur les microtransactions, la boutique et le Battle Pass d'Overwatch 2.

En d’autres termes, les développeurs pourraient corriger le tir sur ces mécaniques pour être plus en phase avec les attentes de la communauté. Rien n’est gravé dans le marbre cependant et si changements il devait y avoir ils n’arriveraient pas avant un moment. L’équilibrage des héros ne sera effectif qu’à partir de la saison, tandis que le PvE, grosse nouveauté de ce volet, n’arrivera pas avant 2023. L’espoir d’une monétisation d’Overwatch 2 plus saine n’est cependant pas perdu. Affaire à suivre…