Avec la saison 9, Overwatch 2 a une surprise incroyable pour les joueurs nostalgiques, et c'est gratuit !! Dépêchez-vous, ce n'est disponible que jusqu'au 18 février.

C’est une nouvelle fournée de nouveautés qui attend les joueurs d’Overwatch 2. Avec l’arrivée de cette neuvième saison nommée Virtuose, tout est remis en question. Pour rappel, le titre de Blizzard est un free-to play disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Ce chapitre introduit pas mal de changements pour les fans qui devront garder un œil sur le FPS pour rester au niveau. Seulement, il semble que cette nouvelle saison est un cadeau insoupçonné pour les fans nostalgiques. Dépêchez-vous, c'est gratuit !

Une nouvelle surprise pour Overwatch 2

La nouvelle saison d’Overwatch 2 bat son plein. Une saison 9 clairement sous le signe du changement, et si l’on se fie aux retours des joueurs ça n’a pas que du bon. Blizzard s’est attelé à apporter des changements réclamés, notamment au niveau du compétitif. Cependant, l’une des nouveautés les plus controversées met à mal une catégorie de personnages déjà assez malmenée : les soigneurs. Désormais, absolument tous les héros ont un passif de soin, et les main healers ont un peu de mal à trouver leurs repères dans cette nouvelle configuration. Eux qui étaient essentiels à la survie de leurs mates, se retrouvent avec des ulti ou des soins parfois à la limite de l’inutile selon plusieurs joueurs. Mais hé, réjouissez-vous, vous allez justement pouvoir récupérer du contenu gratuit pour l’un des personnages concernés d’Overwatch 2.

À l’occasion du lancement de cette nouvelle saison, Blizzard et Amazon renouvellent leur partenariat avec une nouvelle fournée de Twitch Drops. En regardant des streams sur la plateforme pendant une durée donnée, vous obtiendrez de nouvelles récompenses gratuitement. Évidemment, vous pouvez tout aussi bien laisser tourner un steam pendant plusieurs heures, couper le son et vaquer à vos occupations, ça marche aussi. Voici tous les contenus gratuits que vous pouvez obtenir et les conditions de leur obtention :

Cybermonk Name Card : regarder 2h de steam

Cybermonk Zen Voice Line : regarder 5h de steam

Cyber Orb Weapon Charm : regarder 8h de steam

Tenue légendaire Cybermonk Zen : regarder 12hde steam

Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 18 février pour acquérir tous ces cosmétiques. Pour rappel, le skin Cybermonk de Zenyatta n’est pas vraiment inédit. Il a été présenté pour la première fois en tant qu’apparence pour magasin d’argent en octobre 2022. Eh oui, pour le lancement d’Overwatch 2 et sa première saison sur le thème cyberpunk. Seulement, à l’époque, il était disponible pour 2200 pièces, ou 22 dollars.