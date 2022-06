Comme convenu, Blizzard a présenté plus amplement Overwatch 2 lors d’une présentation dédiée. Au programme fin des loot boxes, battle pass, contenu saisonnier, beta, nouveaux personnages. On fait le point.

La surprise avait été gâchée, mais Overwatch 2 passera free-to-play dès le 4 octobre prochain sur l’ensemble des plateformes. Pourquoi rendre le jeu gratuit ? Qu’est-ce que ça va changer pour les joueurs ? Résumé de cette présentation.

Pourquoi Overwatch 2 est free-to-play ?

Une nouvelle ère arrive en octobre prochain. Le passage en free-to-play d’Overwatch 2 va changer la donne pour les fans, qui regrettaient de ne pas avoir assez de contenus régulièrement. L’équipe reconnaît ne pas avoir su répondre à leurs attentes en ne proposant par exemple pas assez de nouveaux héros. « Nous tenons à créer un jeu que notre communauté appréciera pendant les années à venir. Nous souhaitons que les fans aient toujours de la nouveauté à jouer ou à découvrir. Ça nous a motivé pour développer Overwatch 2 sous forme de jeu toujours dispo, toujours vivant », explique Aaron Keller, directeur du jeu.

Le jeu sera donc amené à évoluer et à se développer constamment via des ajouts de contenus saisonniers dans l’optique de garder de faire en sorte qu’il soit toujours fun et original même après l’avoir installé il y a longtemps. En termes de mise à jour, les saisons auront une rotation de 9 semaines. « Il y aura toujours des nouveautés à jouer, à chasser et à développer », promettent les équipes.

Le contenu au lancement et les mises à jour saisonnières

A partir du 4 octobre, les joueurs d’Overwatch pourront donc passer sur le second opus gratuitement, tandis que les autres pourront découvrir le FPS réimaginé. Il est important de rappeler qu'Overwatch 2 sera entièrement cross-play et cross-progression. Il sera donc possible de jouer avec des joueurs de toutes les plateformes et de conserver ses skins et son niveau d'une console à l'autre.

Le contenu au lancement d'Overwatch 2 et la fin des lootboxes

Petite piqure de rappel, le jeu va remplacer le traditionnel 6v6 au 5v5. De fait, l'ensemble des héros ont été remodelés pour coller à ce nouveau modèle. Par exemple, Doomfist est passé tank, tandis que l'adorable Orisa sera plus agressive que jamais. Les cartes ont quant à elles évoluées pour s'adapter tout en proposant plus de variantes jour/nuit. Comme on s'en doutait, Overwatch 2 proposera un système de Battle Pass, qui implique également la fin des lootboxes. A son lancement, Overwatch 2 proposera :

3 nouveaux héros : Sojourn, la reine Junker et un héros qui sera annoncé dans les semaines à venir ;

: Sojourn, la reine Junker et un héros qui sera annoncé dans les semaines à venir ; 6 nouvelles cartes ;

; Le nouveau mode de jeu PvP Push : les joueurs se battent pour gagner le contrôle d'un adorable robot. Le but est de le faire se déplacer vers la base ennemie en éliminant l'équipe adversaire ;

: les joueurs se battent pour gagner le contrôle d'un adorable robot. Le but est de le faire se déplacer vers la base ennemie en éliminant l'équipe adversaire ; Plus de 30 tenues : elles pourront être débloquées dans la boutique en ligne, via le battle pass et des défis hebdomadaires. Oui, il n'y aura plus de lootboxes !

: elles pourront être débloquées dans la boutique en ligne, via le battle pass et des défis hebdomadaires. Oui, il n'y aura plus de lootboxes ! Mode compétitif 2.0 : ajout d'outils et de mesures pour aider les joueurs à s'améliorer. La cote de compétence ne sera plus aussi granulaire qu'avant. Au lancement, ce sera un chiffre fixe ;

: ajout d'outils et de mesures pour aider les joueurs à s'améliorer. La cote de compétence ne sera plus aussi granulaire qu'avant. Au lancement, ce sera un chiffre fixe ; Nouveaux types de cosmétiques : porte-bonheurs, bannières et les skins mythiques. Ce sont des tenues d’un nouveau rang, au-dessus des légendaires. L’une des premières sera par exemple Genji avec un air cyberpunk démoniaque.

Quel contenu post-lancement ?

La Saison 2 d’Overwatch arrivera quant à elle dès le 6 décembre. Elle comprendra un nouveau héros tank, une map inédite, plus de 30 tenues, une skin mythique et un nouveau battle pass. Pour la suite, il faudra attendre 2023 avec des héros qui viendront gonfler le roster, des cartes supplémentaires, de nouveaux modes de jeux, des skins et surtout le mode PvE (histoire) tant attendu.

Quand le mode Histoire d'Overwatch 2 sera disponible ? A quoi s'attendre ?

Le mode PvE d’Overwatch 2 débarquera gratuitement dès 2023. « Nous pourrons raconter plus d’histoires sur l’univers et créer de nouvelles opportunités pour profiter des héros », s'enthousiasment les développeurs. Ce mode de jeu proposera des cartes qui lui sont propres, certaines permettront d'ailleurs d’affronter le Secteur Zero. L’équipe pourra alors raconter des histoires sur les personnages d’une nouvelle manière, leur origine et surtout développer davantage comment Overwatch se rassemble à nouveau. Les joueurs pourront par exemple découvrir l’usine de Torbjörn à Gothenburg.

Dès à présent, celles et ceux qui souhaiteraient tester Overwatch 2 peuvent s'inscrire à la beta fermée à cette adresse. Elle sera disponible dès le 28 juin et pas de jaloux, les joueurs PlayStation et Xbox y auront aussi accès. Elle permettra d'accéder au mode PvP et de découvrir le 5v5, les changements des héros et des maps et surtout le nouveau personnage jouable : Junker Queen.

Présentation de Junker Queen et ses capacités

Blizzard a également profité de l’occasion pour présenter la reine des Junkers en chanson et avec une bande-annonce cinématique dévoilant son avènement. Ce sera donc un nouveau tank très agressif. Son secondaire, Lame dentelée, permet de faire une attaque de mêlée où elles fait un coup de lame plutôt qu’un coup de poing normal. Son tir secondaire quant à lui permet de lancer sa hache et de la rappeler tout en attirant vers elle un ennemi touché. Sa capacité ultime, Carnage, crée une sorte de tourbillon de métal magnétisé qui tourne autour d’elle avant qu’elle ne fonde sur les ennemis en les taguant et les blessant avec sa large zone d’effet. Petit bonus, son ultime réduit les soins apportés aux adversaires.