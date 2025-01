Overwatch 2 ne vit pas ses meilleures heures en ce moment. L’arrivée de Marvel Rivals lui fait sérieusement de l’ombre, son pendant super-héroïque ne manquant pas d’atouts pour débaucher certains joueurs historiques. Malgré tout, le pionnier des hero shooters peut compter une communauté solide, toujours prête à répondre à l’appel. Pour remercier les joueurs fidèles d'Overwatch 2 comme les plus curieux arrivés récemment, Blizzard avait sorti de sa hotte de beaux cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Avis aux retardataires, c’est votre dernière chance pour mettre la main sur ces 10 cadeaux.

Plein de contenus gratuits pour Overwatch 2 encore disponibles

Noël est peut-être fini depuis belle lurette, mais il est encore possible de récupérer de beaux cadeaux. Une fois n’est pas coutume, Blizzard et Amazon ont renouvelé leur partenariat avec une série de Twitch Drops conséquente. Pour mémoire, ce système permet à l’ensemble des joueurs de mettre la main sur des récompenses in-game en se posant simplement devant leur écran et en regardant des lives de certains créateurs. Et pas besoin d’avoir un abonnement Prime pour en profiter. Skins aimées de la communauté, noms de carte et tags sont ainsi encore offerts jusqu’à lundi prochain si vous regardez jusqu’à 15h de stream de n’importe quel vidéaste sur Overwatch 2.

On rappelle qu’évidemment, il n’est pas nécessaire de visionner ce contenu non-stop ni de rester scotché à son écran. Les heures se cumulent et vous pouvez tout aussi bien laisser les streams défiler en tâche de fond. Voici donc les 10 cadeaux d'Overwatch 2 que vous pourrez récupérer via les Twitch Drops :

Tag Cozy Snowglobe - 2 heures

Nom de carte Cozy Reindeer - 3 heures

Icône Winter Chic - 4 heures

Charmes Spider Chic - 6 heures

Tag Shaken Snowglobe - 7 heures

Icône Cozy Cassidy player - 8 heures

Nom de carte Winter Chic Widow - 9 heures

Skin Ugly Sweater Soldier 76 - 11 heures

Skin Gingerbread Ana - 13 heures

Tenue Reindeer Orisa - 15 heures

©Blizzard

Envie de récupérer ces cadeaux gratuitement ? C’est très simple et c’est valable si vous jouez sur consoles comme PC. Gardez tout de même à l’esprit que vous n’avez que jusqu’au lundi 27 janvier 2025 pour faire le nécessaire, sachant que vous n’êtes pas obligé de regarder réellement les diffusions et encore moins avec le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops d'Overwatch 2 :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch 2 pendant au moins 15heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour rappel, vous pouvez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits d'Overwatch 2 sur cette même page, autrement ils vous passeront sous le nez. Il vous suffira alors de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».