À l'occasion de l'arrivée de la saison 10 d'Overwatch 2, nommée Venture Forth, Blizzard relance une fournée de cadeaux à venir récupérer gratuitement.

Le FPS compétitif de Blizzard, Overwatch 2, offre des cadeaux à ses joueurs. Cette fois, ce sont des récompenses pour l’arrivée de la saison 10, qui a été très attendue. Après plusieurs semaines d’attente, elle est enfin arrivée le 16 avril, avec notamment un nouveau personnage nommé Venture. Iel sera accompagné.e d’un nouveau mode appelé Clash ; à essayer jusqu’au 29 avril. Bien d’autres événements et nouveautés seront disponibles dans la saison Venture Forth, mais ce qui nous intéresse surtout, c’est le retour de cette collaboration et de ses nombreuses récompenses gratuites.

Un cadeau légendaire pour Overwatch 2

Pour l’arrivée de la saison 10 : Venture Forth, Blizzard vient de renouveler son partenariat avec Amazon, afin de relancer les Twitch Drops. Vous vous souvenez ? Ce système permet aux joueurs de recevoir des récompenses in-game, en regardant des lives de certains créateurs sur la plateforme Twitch. Le meilleur dans tout ça ? Il n’est même pas nécessaire d’avoir un abonnement Amazon Prime pour en profiter ! Cette fois, c’est un skin légendaire de Chopper, en cyclope, qui est offert en regardant neuf heures de stream de n’importe quel vidéaste sur Overwatch 2. Ce cosmétique était présenté aux joueurs durant la deuxième saison et son thème grec. Attention par contre, car il faudra être très rapide pour le récupérer. Il ne sera disponible que jusqu’au 21 avril.

Si vous n’arrivez pas à atteindre les neuf heures, d'autres paliers de récompense sont disponibles. Après deux heures de visionnage, vous obtiendrez une pose de la victoire pour Chopper. Après quatre heures, vous aurez accès à la cinématique d’introduction du personnage "Crushing Blow". Trois beaux cadeaux pour les fans du tank, qui seront bien gâtés ce mois-ci.

Tenue Cyclope de Chopper à récupérer gratuitement ©Blizzard

Pour obtenir ces trois cadeaux gratuitement, sur PC ou consoles, c’est très simple. Rappelez-vous tout de même que vous n’avez que jusqu’au 21 avril pour faire cette démarche, sachant que vous pouvez laisser tourner des streams en tâche de fond si vous n'avez pas envie de réellement regarder les diffusions. On vous détaille ici la marche à suivre.

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch 2 pendant au moins 9 heures pour avoir le skin légendaire Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pourrez évidemment suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits sur la page de votre inventaire. Pour ce faire, cliquez simplement sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».