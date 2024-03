Overwatch 2 se prépare doucement mais surement pour les gros changements de sa saison 10. Après avoir annoncé faire découvrir son nouveau personnage Venture gratuitement pendant quelques jours, Blizzard offre désormais un petit cadeau à ses joueurs. Un contenu totalement gratuit, la seule ombre au tableau, c'est que tout le monde ne pourra pas en profiter.

Un petit cadeau Overwatch 2 à récupérer dès maintenant

Certains auront déjà deviné de quel genre de cadeau il s’agit. Effectivement, avec l’arrivée d’avril, Prime Gaming offre de nouvelles récompenses mensuelles aux fans. Depuis quelques jours, c'est le le skin Nihon Genji qui peut être récupéré peu importe le support sur lequel vous jouez, tant que vous êtes abonné à Amazon Prime. « un mélange parfait de furtivité et de style pour le ninja moderne » comme le décrit si bien le site officiel. Si ce skin gratuit d'Overwatch 2 vous intéresse sachez que vous avez jusqu'au 23 avril prochain pour mettre la main dessus, après ça, il sera trop tard.

La tenue de Genji offerte aux abonnés Prime Gaming ©Blizzard

L'arrivée de Venture

Un petit cadeau sympa juste avant que ne débarque l'imposante saison 10 d'Overwatch 2 avec dans ses bagages, une tonnes de nouveautés, mais aussi et surtout de très gros changements. Parmi elles, l’on retrouvera par exemple une nouvelle boutique de skin, exclusivement réservée aux abonnés du Battle Pass payant. Ce système devrait leur permettre de mieux contrôler les éléments qu'ils veulent débloquer. Si vous ne voulez pas débourser un centime, ne vous inquiétez pas non plus. Blizzard a pensé à vous et mettre fin aux challenges hebdomadaires car les pièces seront directement données.

« Beaucoup de joueurs ne gagnent pas assez de pièces, et une partie n’en gagne même pas du tout. On pense que ce nouveau système sera une manière plus accessible de gagner des pièces. », avait commenté Aaron Keller, directeur d'Overwatch 2. Niveau nouveauté, il y aura aussi un nouveau mode de jeu nommé Clash et des cartes remises au goût du jour.

Enfin, les fans attendent surtout l'arrivée d'un nouveau personnage : Venture. Certains ont déjà pu tester le premier héros non binaire du FPS durant quelques jours, mais c’est bien durant la saison 10 d'Overwatch 2 qu’iel fera son arrivée officielle. Iel sera équipé d’un fusil excavateur efficace à mi-distance, mais aussi au corps-à-corps. Toutes ses capacités auront aussi un rapport avec la terre, comme par exemple Tectonic Shock qui, comme son nom l'indique, envoie des ondes de choc. Venture pourra également se cacher dans le sol avec son excavatrice pour devenir invulnérable ou contre-attaquer avec son dash.