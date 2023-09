Le lancement d'Overwatch 2 a été particulièrement chaotique. Entre les files d'attente interminables pour accéder au FPS, les problèmes de connexion ou le contenu manquant, la communauté avait de quoi être en colère, même si le jeu est free-to-play. Le mode PvE tant attendu lancé cette année qui ne contenait finalement que trois missions de 20 à 30 minutes n'a rien arrangé aux vives tensions entre Blizzard et les joueurs d'Overwatch 2. Peut-être que ce cadeau gratuit offert par le studio va apaiser un peu la situation...

Un beau cadeau gratuit dans Overwatch 2, mais ça ne plaît pas à tout le monde

Jusqu'au 19 octobre prochain, les joueurs d'Overwatch 2 aussi abonnés à Prime peuvent récupérer gratuitement le Skin épique Hibou Gardien d'Ange sur Amazon Prime Gaming. Une fois l'objet obtenu ici, vous pourrez l'utiliser quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez. « Un gardien mystérieux et mystique est là. Faites parler d'eux lors de vos matchs lorsque vous volez au secours de l'équipe et apportez-lui le soutien dont elle a besoin pour remporter la victoire », indique la description du produit. Ce cadeau est-il bien accueilli par la communauté ? Oui et non. Bien sûr, il y a ceux qui voient simplement une belle opportunité de frimer avec un joli skin en multijoueur, mais il y a aussi des mécontents.

En effet, beaucoup de joueurs expliquent avoir acheté ce skin dans la boutique payante récemment, alors qu'ils auraient pu le récupérer gratuitement grâce à cette offre. Heureusement, Blizzard a rapidement réagi à leur frustration. Le compte officiel d'Overwatch indique sur les réseaux sociaux que tous les joueurs qui ont acheté le skin entre le 29 août et le 7 septembre seront remboursés, mais qu'ils pourront quand même conserver l'objet. Une très bonne nouvelle pour ceux qui ont craqué dernièrement pour la tenue de Hibou d'Ange. Malgré les nombreux couacs depuis le lancement d'Overwatch 2, Blizzard montre qu'il sait encore se montrer à l'écoute de son public. Bon, il en faudra largement plus pour faire remonter la note catastrophique du jeu sur Metacritic (1,4/10 des joueurs), mais c'est un premier pas.