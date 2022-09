Et si Dark Vador, Naruto, Luffy ou Son Goku débarquaient dans Overwatch 2 ? Ce n’est pas impossible d’après le vice-président en charge de la franchise.

Plus que quelques jours avant le grand lancement d’Overwatch 2. Une suite qui va chambouler les habitudes des fans avec du 5v5, des cartes inédites, du rééquilibrage et surtout le passage en free-to-play. Ce dernier pourrait s’accompagner d’autres changements qui iront au-delà du modèle économique. Blizzard pourrait en effet prendre exemple sur Fortnite.

De grosses collaborations dans Overwatch 2 ?

Attendu pour ce 4 octobre, Overwatch 2 sera placé sous le signe du renouveau. Au-delà du gameplay même c’est tout le modèle économique qui change. Finies les lootboxes, place à une nouvelle monnaie in-game, des saisons et des Battle Pass payants comme gratuits. Comme de nombreuses autres productions du genre, Blizzard apportera donc un soin tout particulier aux cosmétiques du jeu, notamment avec l’arrivée de skins mythiques qui nécessiteront de sortir le porte-monnaie. Et pour attirer le chaland et faire plaisir aux fans, l’éditeur pourrait surfer sur la vague des collaborations.

Goku, Vador ou encore Naruto dans Overwatch 2 ? Blizzard est partant. A l’instar de Fall Guys et Fornite qui ont accueilli des licences de la pop culture aussi folles qu'inattendues, Tracer, Genji et compagnie pourront sans doute se revêtir de skins exclusifs issus d’autres franchises. Interrogé sur le sujet par Game Informer, Jon Spector s’est montré favorable à une telle orientation dans le futur.