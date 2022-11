Overdose aura réussi à rester dans l'ombre pendant plusieurs mois, mais malheureusement pour Kojima Productions, ça n'a pas duré. Voici la vidéo de gameplay que plusieurs insiders avaient pu voir en avant-première.

Overdose, A Hideo Kojima Horror Game

Vous avez vu flou hier avec les premières images d'Overdose, mais des extraits de « meilleure qualité » viennent d'être diffusés. Meilleure qualité car l'on parle quand même d'une vidéo prise avec un smartphone qui filme une tablette en train de lire le trailer. C'est digne d'Inception.

Que voit-on sur cette bande-annonce de gameplay ? Margaret Qualley, qui jouait Mama dans Death Stranding, en blouse bleue. D'infirmière ? De patiente ? Elle arpente des couloirs sombres avec une lampe torche à la main. Selon Tom Henderson, le jeu pourrait être aussi jouable en vue subjective. Mais il y a plus.

Le « twist », c'est qu'on ne contrôlerait pas Margaret Qualley à proprement parler. Plusieurs joueurs pourraient coopérer afin d'appuyer à certains endroits et déclencher des interactions avec elle. D'où la présence de l'indication « Caméra Joueur 1 » qui suggère un soft avec une composante multijoueur. À plusieurs reprises, un triangle et un point rouge apparaissent lorsqu'une action est possible comme éclairer un coin, rallumer la lampe etc. Vers la fin, le personnage de Margaret Qualley est surprise par un screamer qui l'oblige à fuir. Un événement dicté par le titre ou un joueur ? On ne le saura pas.

Cette vidéo confirme aussi par la même occasion qu'il s'agit d'un jeu d'horreur. Voilà qui fera plaisir aux déçus de Silent Hills P.T. Ce serait le projet Xbox développé exclusivement à l'aide du cloud gaming, une idée refusée par Stadia, et qui ne verrait pas le jour avant plusieurs années. L'hypothèse est que cette vidéo serait une preuve de concept qui s'est retrouvée entre de mauvaises mains...