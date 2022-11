Sans annonce de la part d'Hideo Kojima, les rumeurs sur ses multiples projets vont bon train. Plusieurs personnes auraient mis la main sur une vidéo d'Overdose, et voici les premières images.

Overdose fuite avant l'heure en images

Alors qu'Hideo Kojima a fait un point sur un potentiel rachat de son studio, des images d'Overdose sont apparues sur un Discord privé utilisé par des développeurs, extérieurs à Kojima Productions, selon Tom Henderson (via Insider Gaming).

Les clichés visibles dans notre galerie sont malheureusement complètement flous. Néanmoins, on distingue plusieurs éléments qui vont dans le sens de la rumeur. On voit bien une jeune femme avec une tenue bleue et lampe torche à la main. Est-ce Margaret Qualley ? On fera confiance à Tom Henderson qui a pour habitude de ne se mouiller que s'il a du concret.

Mais c'est quoi Overdose ? C'est la grande question. La théorie la plus répandue est que ce soit le jeu d'horreur refusé par Stadia, qui s'est transformée en exclu Xbox. Lors du précédent bruit de couloir, des sources ont suggéré que le titre serait jouable via un smartphone. Ce qui pourrait coller avec le projet Xbox dédié au cloud gaming. Le problème, c'est qu'Hideo Kojima a dit que ce titre ne verrait pas le jour avant plusieurs années. Dans ce cas, quelle est la nature de cette vidéo ? Est-ce simplement une preuve de concept fournie à Microsoft qui s'est retrouvée entre les mauvaises mains ? Puisqu'il y aurait Margaret Qualley en personnage principal, est-ce que ce serait finalement lié à Death Stranding 2 ? Le mystère plane toujours...