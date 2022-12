Starfield est clairement le cheval de bataille de Bethesda actuellement et le jeu sur lequel le studio concentre bien des efforts. Pour autant, Todd Howard, l'homme fort de l'entreprise fait du teasing sur une toute autre création histoire de faire monter la pression autour des Game Awards.

Todd Howard est impatient (et ce n'est pas Starfield)

Au sein de son podcast 342, Lex Fridman a eu l'opportunité d'avoir comme invité spécial Todd Howard, l'occasion de parler certes de Starfield et du prochain The Elder Scrolls VI mais aussi d'évoquer d'autres surprises. L'homme a ainsi pu évoquer un jeu dont il était "amoureux" en précisant qu'il s'agit d'un tout nouveau jeu mobile en développement chez Bethesda. Ainsi, après l'excellent Fallout Shelter en un très bon The Elder Scrolls: Legends, Bethesda compte bien récidiver dans le domaine.

Sans forcément donner plus de détails, il explique tout de même que selon lui, la jeune génération de joueurs de jeux vidéo préfére s'asseoir devant son téléphone plutôt que de jouer sur grand écran. Une "belle justification" pour expliquer l'attention que Bethesda accorde à ce type de création.

Pour le moment outre Starfield, The Elder Scrolls VI et Indiana Jones, les équipes du studio sont aussi sur un jeu mobile, historie d'en avoir pour tous les gouts et les envies. Reste maintenant à savoir de quoi il s'agit et surtout comment celui-ci va se présenter (gestion, stratégie, aventure, etc).

Que pensez-vous du développement d'un tout nouveau jeu mobile dans ce studio ? Êtes-vous friand de ce type de production ?