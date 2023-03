Si vous avez fait le tour du jeu Les Sims vous avez surement envie de vous changer les idées ou alors vous lancer complétement dans un nouveau titre. C'est là qu'intervient l'éditeur suédois Paradox Interactive à qui l'on doit notamment la saga Crusader Kings. En effet, après un mini teaser semaine dernière, le jeu Life by You a enfin eu le droit à une présentation digne de ce nom avec du gameplay. Pour résumer simplement il s'agit bel et bien d'un Sims-like.

Life by You, le nouveau concurrent des Sims

Le jeu est développé par Paradox Tectonic et le studio est dirigé par Rod Humble, ancien patron des Sims et PDG du studio Second Life Linden Labs. Oui, vous avez compris, un ancien de chez Electronic Arts est au cœur du projet et mieux, il a littéralement était responsable du label The Sims pour l'entreprise américaine. Dans ces conditions il est évident que le jeu va venir concurrencer directement le titre susnommé. C'est son objectif et c'est aussi dans l'ADN de son directeur.

De belles promesses façon les Sims

D'ailleurs Life By You semble vouloir aller plus loin à en juger par la première vidéo de gameplay que vous pouvez admirer ci-dessus. Le jeu reprend les fondamentaux des Sims à savoir de la construction de maisons et de la création de personnages mais Paradox annonce aussi un "monde de jeu ouvert où tout est personnalisable" ainsi qu'une "conversation en langage réel" et la possibilité pour les joueurs de prendre le contrôle de leurs personnages si il n'aiment pas la vue à la troisième personne. Ne serait-ce que pour la mise à disposition d'un monde ouvert, cela change tout. Et que dire de la possibilité d'entendre nos personnages discuter avec une véritable langue ? Si le langage Sims est emblématique il avait aussi ses défauts : le manque d'immersion.

Un monde ouvert

Enfin, l'avantage d'un monde ouvert outre la liberté, c'est la possibilité de voir les personnages déambuler partout, explorer la campagne ou la ville en voiture ou à vélo et bien plus encore. Paradox promet aussi le support de mods, élément essentiel pour démultiplier la durée de vie d'un jeu vidéo grâce à la détermination de la communauté.

Life by You sera lancé en accès anticipé sur PC via Steam et Epic Games Store le 12 septembre 2023 au prix de 39,99 euros (sur Epic). Les prix Steam devraient être disponibles ultérieurement.