On savait bien que Capcom serait présent aux Game Awards 2024, difficile pour l'éditeur japonais de se passer de cette soirée avec un Monster Hunter Wilds qui arrive début 2025. Et pourtant, ce n’est pas avec ses énormes monstres que le studio a surpris tout le monde, mais avec une de ses anciennes licences adorées, Onimusha.

Capcom annonce un nouveau jeu Onimusha, les fans vont être fous

Ayant fait les beaux jours d’un bon paquet de fans sur PS2, Onimusha a malheureusement disparu des radars depuis bien trop longtemps. Depuis les années 2006, la licence était laissée pour morte, mais comme pour Ninja Gaiden, les développeurs ont décidé de la faire revenir à la vie.

C’est une surprise de taille que l’on n’attendait clairement pas et qui va faire plus d’un heureux. Capcom a confirmé le grand retour de sa saga avec Onimusha Way of the Sword qui semble renoué avec le tout premier jeu de la licence. À l’époque, Onimusha nous poussait à affronter des hordes de créatures démoniaques dans un japon féodal en proie au chaos le plus total. L’ambiance particulièrement oppressante, lorgnant presque vers le survival horror, le folklore japonais et l’exigence du gameplay ont fait d’Onimusha un jeu à part et adoré.

Avec ce nouvel opus, il se pourrait bien que Capcom cherche à renouer avec ses anciens amours et c’est tant mieux. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion, mais ça donne cruellement envie. Le bref aperçu de gameplay nous a montré des affrontements viscéraux contre des créatures démoniaques, quelques gerbes de sang et une ambiance bien dark à l’ancienne.

Malheureusement, avant de mettre la main sur ce Onimusha Way of the Sword, il va falloir attendre. Le jeu n’est en effet attendu que pour 2026 sur consoles et PC. Il va falloir encore attendre un moment.