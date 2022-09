L'éditeur français Ankama (Dofus) nous reparle de son jeu One More Gate : A Wakfu Legend. La date de son accès anticipé et le contenu de ce dernier ont été annoncés.

Ankama, développeur et éditeur de la franchise Wakfu, se lance dans le deckbuilding roguelite avec One More Gate : A Wakfu Legend et donne les dernières informations à son sujet.

Disponible en 2023 sur PC et Nintendo Switch, One More Gate : A Wakfu Legend passera d'abord par la case accès anticipé à compter du 11 octobre prochain via Steam et le launcher Ankama. Terminé le MMORPG tactique, et bonjour au mélange entre deux styles plutôt populaires ces dernières années : le deckbuilding et le roguelite.

Les joueurs et joueuses vont devoir explorer différents mondes fantastiques pour maîtriser la puissance de Wakfu et créer des combos dévastateurs en vue de terrasser tout ce qui se dressera en travers de leur route. Le monde d'OMG est inspiré du riche héritage multimédia d’Ankama en matière de bande-dessinée, d’anime et de jeux vidéo : son design audacieux, sa palette de couleurs riche et ses effets spéciaux à couper le souffle entendent capter l’imagination des joueurs qui profiteront de cette expérience sur la durée.

Vous explorerez l'univers du « Monde Des Douze », dans des niveaux générés de manière procédurale, dans le but de collectionner des cartes afin de vaincre vos ennemis avec des combos bien puissants. Roguelite oblige, chaque run sera unique avec son lot de bénédictions et de malédictions.

Contenu de l'early access

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la KROSMONOTE, la grande réunion annuelle Ankama, One More Gate : A Wakfu Legend viendra à vous d'ici quelques jours. Et voici tous les contenus qu'offrira l'early access par rapport à la précédente démo.