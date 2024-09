Disponible depuis deux mois, le jeu gratuit Once Human souffle le chaud et le froid, avec un solide socle de joueurs, malgré de nombreux retours négatifs auxquels le studio tente de répondre.

Malgré un marché des jeux de survie multi saturés, Once Human a réussi à sortir du lot avec son ambiance postapocalyptique et sa direction artistique uniques, le tout en free-to-play. Son lancement ne s'est toutefois pas fait sans heurts, avec plusieurs décisions controversées de la part de Starry Studio. Un carton en demi-teinte donc, et les développeurs tentent de rassurer les joueurs pour maintenir leur titre dans sa relativement bonne lancée.

Once Human souffle le chaud et le froid pour les joueurs, le studio réagit

Disponible gratuitement depuis le 9 juillet sur PC et mobiles, Once Human a réussi à se démarquer d'autres jeux de survie similaires grâce à son univers à part. Sur Steam, le titre a connu un pic de 230 000 joueurs connectés simultanément à sa sortie. Si l'engouement de départ s'est légèrement essoufflé, il compte malgré tout près de 100 000 joueurs actifs à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une plutôt belle performance pour un jeu-service pas très connu avant son arrivée.

Pour autant, Once Human affiche une moyenne d'évaluations « plutôt positives » avec 72% d'avis favorables sur la plateforme de Valve. Désormais déjà dans sa seconde saison, le jeu gratuit a toutefois enregistré une vague de pouces rouges, en raison de choix peu pertinents. D'une part, la progression des joueurs repart de 0 à chaque saison, ce qui est une gageure pour un jeu de survie. Ensuite, les changements apportés à la seconde en date relatifs à la construction d'armes et à la progression des scénarios ont beaucoup déplu aux joueurs.

Le studio derrière Once Human s'est fendu d'une réponse officielle en ce sens sur le Discord du jeu (rapportée par Eurogamer), indiquant avoir reçu « beaucoup de retours concernant la saison 2, certains d'entre eux étant plutôt démoralisants ». Pour se rattraper, Starry Studio entend donc ouvrir le débat avec la communauté via des enquêtes, pour mieux cerner ce qu'ils attendent du jeu à l'avenir. En attendant, les développeurs tentent de trouver des solutions viables pour les deux problèmes majeurs soulevés par les joueurs. Espérons pour eux que la situation sera bientôt résolue, au risque de perdre son solide socle de survivants encore actifs, avec les conséquences potentiellement dramatiques d'un tel exode.

