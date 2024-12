Capcom n'a pas fait le déplacement à vide aux Game Awards 2024 et a même réservé des surprises colossales. Après Onimusha Way of the Sword, on a eu une annonce pour Okami.

Les Game Awards 2024 étaient pressentis pour avoir des surprises choc et cette dixième édition n'a pas déçu, malgré un ventre mou et donc un rythme pas toujours à la hauteur. Parmi les éditeurs présents, on a pu compter sur Capcom. La firme japonaise n'était pas venue pour un énième trailer de Monster Hunter Wilds, mais plutôt pour surprendre tout le monde. Après la résurrection d'Onimusha, attendez-vous à revoir Okami dans les prochaines années, et de la plus belle des manières possible. Une surprise colossale qu'on n'a pas vue venir vous attend.

Une annonce dingue pour Okami

Capcom avait promis de remettre sur le devant de la scène des licences dormantes. Si on attend encore un signe pour le retour de Dino Crisis, l'éditeur a annoncé Onimusha Way of the Sword lors des Game Awards 2024. Et ce n'est pas un bête remaster, mais bien un nouveau prévu en 2026 sur consoles et PC. Avant la conclusion de l'événement, et la révélation du vainqueur du GOTY, on a eu le droit à une petite séquence musicale pour introduire le retour... d'Okami.

Depuis des années et des années, les fans réclament une suite, mais pas que. À plusieurs reprises Ikumi Nakamura qui a notamment bossé sur les conceptions visuelles, et Hideki Kamiya, le game director, ont appelé un nouvel épisode. Ce jour est enfin arrivé car une suite à Okami est bien en cours de développement chez Capcom. Pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus, mais une information de taille a cependant été divulguée. Hideki Kamiya, qui a quitté PlatinumGames il y a plusieurs mois, sera le réalisateur de ce nouveau jeu Okami. Pas de fenêtre de sortie, ni de détails sur les plateformes. Mais il ne faut sûrement pas s'attendre à voir le jeu avant plusieurs années de toute façon.

Pour accompagner l'annonce, on a eu un teaser enchanteur d'Okami. Impossible de savoir s'il s'agit d'un aperçu des graphismes, mais on retrouve cette patte artistique sublime. « Une nouvelle aventure Okami dans la même veine a été mise en route. Hideki Kamiya, réalisateur du premier Okami, sera le directeur de ce projet, qui est co-développé par des studios comprenant plusieurs membres de l'équipe du premier Okami : M-TWO Inc, Machine Head Works Inc et CLOVERS Inc, dont Hideki Kamiya est membre. À quoi ressembleront les nouvelles aventures d'Amaterasu et compagnie ? Il faudra attendre un peu avant de vous revoir, mais nous espérons vraiment que vous attendez ce projet avec impatience ».