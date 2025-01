Avec son style inimitable, Okami a marqué son temps. Cependant, depuis la sortie du premier opus en 2006, la licence s'est faite particulièrement discrète. On a bien eu droit à des remasters ainsi qu'à un titre mineur sur Nintendo DS, mais c'est tout. Dès lors, personne n'aurait pu prévoir qu'une suite voit le jour. Pourtant, le sequel fait partie des grandes annonces faites aux derniers Game Awards !

Toujours édité par Capcom, ce nouveau Okami sera développé par les équipes de Clovers. Au nom de ces dernières, le responsable du studio a pris la parole pour donner de plus amples informations sur ce futur jeu déjà très attendu des fans.

C'est le début pour Okami 2

Le premier Okami est considéré par beaucoup comme un vrai chef-d'œuvre. Dès lors, Okami 2 aura fort à faire pour se hisser à la hauteur des attentes des fans de la première heure. Cela dit, un détail devrait déjà les rassurer puisque c'est Hideki Kamiya, le game director de l'opus original, qui revient à la barre pour diriger cette suite.

L'homme a justement pris le temps de partager ses vœux de bonne année au public, mais aussi donner des nouvelles autour d'Okami 2. Il tient notamment à rappeler que Clovers est un « nouveau-né dans l'industrie du jeu ». Cette suite d'une licence culte représentera donc « un véritable test de la valeur » du studio.

De fait, Clovers est une jeune équipe formée en octobre 2023. À sa tête, on retrouve deux anciens de PlatinumGames : Kento Koyama, qui porte la casquette de PDG, et donc Hideki Kamiya en tant que directeur. Le studio rassemble également plusieurs personnalités ayant travaillé sur le premier Okami.

Pour le moment, il faut donc garder en tête qu'Okami 2 n'est qu'au début de sa création. Les équipes de Clovers comptent bien « grandir et évoluer à partir de maintenant ». Kamiya invite les joueuses et joueurs à rester attentifs à l'avancée du studio et de ce projet ambitieux. Il espère aussi avoir bientôt l'occasion de nous donner des nouvelles plus passionnantes. Nul doute que cela ne saura tarder maintenant que nous savons