Si vous cherchez à enrichir votre collection Pokémon tout en profitant d’une offre intéressante, Smyths Toys propose le coffret collector découverte Dracaufeu-Ex à 79,99 € au lieu de 99,99€, soit -20% par rapport au prix habituel. Une belle offre en plein pendant le Black Friday qui pourrait bien faire de l'œil aux fans et aux collectionneurs. Cerise sur le gateau, un grand concours vous permettra de peut-être gagner des cadeaux supplémentaires.

Un coffret découverte Dracaufeu-Ex à - 20 % chez Smyths Toys

Ce coffret ne se contente pas tout à fait d’être une simple boîte de cartes, c’est un véritable pack

de trésors Pokémon. Voici ce que vous trouverez à l’intérieur :

• 6 boosters pour étoffer votre collection de cartes,

• 3 cartes promo Ex (dont la fameuse carte Dracaufeu-Ex),

• 1 carte promo, plus 6 cartes promo basiques pour diversier votre deck,

• Un set de stickers pour personnaliser vos aaires,

• Un squishie Pokémon pour une petite touche de fun,

• Un mini-portfolio pour protéger vos cartes,

• Une boîte premium pour ranger vos cartes avec soin,

• Une carte à code pour jouer en ligne.

Le vrai plus de ce coffret, c’est bien évidemment Dracaufeu-Ex, une carte puissante qui vous donnera un vrai avantage en jeu grâce à ses attaques dévastatrices et son réservoir de PV énorme. Et avec les cartes brillantes de Salamèche et Reptincel, vous allez faire briller votre collection. Il s’achète donc en ce moment à 79,99€ chez Smyths Toys (au lieu de 99,99€, soit 20% de réduction).



Coffret Dracaufeu-EX sur ©Smyths Toys

Un concours pour tenter de gagner des cadeaux

En achetant ce coffret (ou tout produit du JCC Pokémon sur les enseignes participantes, dont Auchan, Carrefour, Cultura, FNAC, JouéClub, Leclerc, Micromania, etc.), vous pouvez aussi en profiter pour participer au Grand Jeu Pokémon. Voici comment ça marche :

• Acheter le coffret découverte Dracaufeu-Ex ou tout autre produit JCC Pokémon éligible au Grand Jeu Pokémon à retrouver dans les enseignes participantes.

• Vous inscrire sur le site https://www.grandjeupokemon-fr.com

• Télécharger une photo de votre ticket de caisse.

Avec ce concours, vous pouvez gagner des lots de cartes Pokémon chaque semaine, et participer au tirage du Grand Prix pour tenter de remporter l’un des 16 Dracaufeu-Ex d'une valeur de 600€. Vous pouvez retrouver la liste complète des lots à gagner ici. Le concours se termine le 5 décembre 2024, alors ne perdez pas trop de temps.

Exemple de coffret de cartes Pokemon éligibles pour le grand concours