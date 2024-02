Le prochain jeu de Kojima, OD (Overdose), réunit un parterre de stars qui va surprendre tout le monde. Le réalisateur Jordan Peele (Get Out, Nope) sera bien totalement impliqué dans le projet.

Hideo Kojima et ses équipes travaillent sur trois jeux. Le très attendu Death Stranding 2, une nouvelle exclu PlayStation à la Metal Gear appelé Physint, et un projet radicalement différent pour Xbox. Une exclusivité qui sera jouable via le cloud gaming et qui devrait exploiter pleinement cette technologie balbutiante. C'est encore très mystérieux, mais a priori, le créateur japonais s'est bien entouré.

De grosses stars sur le jeu d'horreur OD (Overdose) de Kojima

Lors de l'annonce d'OD (Overdose) aux Game Awards 2023, Hideo Kojima a confirmé que ce serait bien un jeu d'horreur qui devrait marquer les esprits. « OD va explorer les limites de la peur et ce que cela signifie de faire une overdose de peur, tout en brouillant les frontières et le film ». Pour ce titre, le créateur a fait appel à Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, Us et Nope qui, contrairement à George Miller pour DS2, sera plutôt en coulisses.

« Il [Jordan Peele] participera à OD de manière créative. Mais je vais avoir des problèmes si j'en dis davantage ». Motus et bouche cousue donc, mais il y a tout de même de la place pour du teasing. Lorsqu'il a dévoilé OD, il a déclaré que Peele était un membre de son « équipe d'Avengers » qu'il a souhaité réunir. Selon lui, beaucoup de personnes, surtout du métier, ne vont pas en revenir.

« D'autres personnes comme lui travaillent sur OD. Nous les appelons les Avengers. Lorsqu'ils seront révélés, mon nom sera complètement oublié. Chaque fois que je montre cette liste à des agents ou des managers, ils ont du mal à croire que c'est vrai. Ils me disent "Comment avez-vous réussi à rassembler toutes ces personnes qui n'écoutent personne ?" » (via HideoTube). Les paris sont ouverts qui sont ces Avengers ? Le mangaka Junji Ito ? Nicolas Winding Refn ? John Carpenter ? Guillermo Del Toro ? Étant donné qu'Hideo Kojima côtoie de très nombreuses personnes connues et d'Hollywood depuis de 2015, impossible d'établir une liste ferme et définitive.