Depuis plusieurs mois, Hideo Kojima semble travailler sur un trailer Death Stranding 2. Du moins, c'est qu'on pouvait légitimer penser jusqu'à quelques heures avant la cérémonie de Geoff Keighley. Mais les choses ont finalement pris une tournure tout autre. Le créateur japonais est apparu sur la scène du Peacock Theater pour annoncer son prochain jeu après DS2. Ça s'appelle OD et vous en avez déjà entendu parler...

Hideo Kojima annonce son nouveau jeu OD (Overdose)

On aurait pu tout imaginer... sauf ça ! Dans une mise en scène qui faisait implicitement référence à P.T, le teaser jouable de Silent Hills, Hideo Kojima s'est invité aux Game Awards 2023 pour introduire OD. Son second projet en développement qui sera une exclusivité Xbox Cloud Gaming. « Nous travaillons avec Xbox Game Studios et leur technologie de cloud gaming afin relever le défi de créer un style de jeu unique, immersif et totalement nouveau - ou plutôt une nouvelle forme de média » (via Kojima Productions).

On a rien vu sur OD, mais plusieurs éléments ont été confirmés à commencer par le genre. Il s'agit bien du jeu d'horreur Overdose qui avait leaké il y a quelques mois de cela. Et visiblement, Kojima-san veut repousser les limites de la peur. « OD va explorer les limites de la peur et ce que cela signifie de faire une overdose de peur, tout en brouillant les frontières et le film ». Toutes celles et ceux qui ont eu le courage de parcourir la démo P.T doivent déjà flipper à la lecture de ces indices sur la direction prise par le jeu.

Malheureusement, absolument aucun extrait de gameplay n'a été révélé. À la place, on a eu une simple démonstration technique très basique avec des personnages MetaHuman. L'outil d'Epic Games pour créer plus facilement des personnages réalistes qui sera aussi utilisé dans Death Stranding 2. Une vidéo pour dévoiler au grand jour une partie du casting d'OD qui, encore une fois, est très hollywoodien. Pour l'instant, trois vedettes ont été annoncées : Sophie Lillis (Sharp Objects, Ça), Hunter Schafer (Euphoria), Udo Kier (Suspiria, Blade).

Un titre terrifiant avec un réalisateur très apprécié

Dernière surprise, et pas des moindres, Hideo Kojima travaille en collaboration avec un réalisateur en vogue : Jordan Peele. Le metteur en scène de Get Out, Us et Nope, des productions horrifiques qui a déclaré que ce projet vidéoludique sera bien « terrifiant ». Selon le développeur, d'autres grands noms participent également à OD. Aucun nom n'a filtré, mais le papa de MGS a confié faire référence à cette équipe sous le nom des Avengers.

OD ou Overdose sera disponible en exclusivité pour le Xbox Cloud Gaming, et donc compatible normalement avec les Xbox Series, le PC et les plateformes mobiles. D'ailleurs, d'après les rumeurs, ce serait très orienté pour le smartphone.