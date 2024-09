OD refait parler de lui et Hideo Kojima fait monter la sauce à sa manière. Les fans eux, n'en peuvent plus d'attendre, même s'il y a bien Death Stranding 2 qui arrive bientôt.

Depuis Metal Gear Solid, Hideo Kojima s'est imposé comme une véritable icône du jeu vidéo. Les personnalités à être aussi adulées dans le métier sont rares pour ne pas dire quasi inexistantes. Plus que ses jeux, pour beaucoup de fans, c'est l'homme qui fascine. Chacune de ses interventions est surveillée, chacun de ses jeux est un événement… Les prochains gros titres attendus du créateur, Death Stranding 2 et OD, font d'ailleurs beaucoup parler. Le premier se montre de temps en temps, mais le second quant à lui un vrai mystère.

OD est « un jeu totalement différent » et « risqué », que nous prépare Kojima ?

Depuis PT, qui devait être un nouveau Silent Hill, Hideo Kojima rêve de jeux d'horreur et ses fans n'attendent que ça aussi. Le développeur est réputé pour ses idées imaginatives et jusqu'au-boutistes, quitte à ne parler qu'à une infime partie des joueurs ou qu'à lui-même d'ailleurs. C'est pour ces raisons qu'OD est extrêmement attendu. Un survival horror psychologique exclusif (pour le moment) à l'écosystème Xbox. Avec ce jeu, Kojima affirme prendre un très gros risque, mais c'est aussi ça qui le mot

Interrogé par Variety, il affirme qu'OD est un jeu « risqué » et « difficile à expliquer » puisqu'il ne « ressemble à aucun autre ». Un jeu hors des codes donc et pour le coup, quoi qu'on en pense, on aurait tendance à le croire. Death Stranding est un bon exemple. Un jeu atypique qui ne ressemble absolument à aucun autre jeu. Une expérience particulière. Une déclaration qui vend déjà du rêve pour ce nouveau jeu extrêmement attendu. Sur les réseaux sociaux en tout cas, les fans n'en peuvent plus d'attendre.

« C'est un peu risqué et c'est un nouveau défi pour moi dans le domaine des jeux », affirme Kojima en parlant d'OD. Pour rappel, le jeu utilisera la technologie Cloud Gaming de Microsoft pour proposer une expérience ultra immersive, bien que l'on ne sache pas encore comment ça fonctionne.

Un jeu ultra prometteur qui devrait être « fou »

Pour mettre sur pied son nouveau jeu d'horreur, il s'est par ailleurs entouré d'un casting 5 étoiles avec notamment l'actrice Hunter Schafer, Sophia Lillis ou encore Udo Kier qui seront, comme pour Death Stranding 2, entièrement modélisés dans -game avec les technologies maison qui ont déjà fait leur preuve sur le précédent jeu du studio. En prime, Kojima a fait appel à un réalisateur de grand talent lui aussi spécialisé dans l'horreur psychologique, Jordan Peele. On lui doit notamment des films réputés comme Get Out, Us ou encore Nope. Lorsqu'on connaît le travail des deux hommes, on est finalement assez peu surpris de voir qu'ils se sont bien entendus. Jordan Peele s'est déjà dit très heureux de travailler sur le projet et avait même qualifié OD de jeu « très différent de tous les autres ; il va être fou ».

Malheureusement pour le moment, sur une absolument autre information à se mettre sous la dent, Hideo Kojima gardant farouchement le secret. « Je ne peux pas entrer dans les détails et c'est compliqué à expliquer », il faudra se contenter de ça. De toute façon, il ne fait aucun doute qu'Hideo Kojima soit présent lors des prochains Game Awards, peut-être que l'on aura des infos à ce moment-là, sauf si Death Stranding 2

Source : Variety