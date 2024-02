La gratuité, c'est terminé pour GeForce Now ? Visiblement, la version d'essai gratuite et sans engagement du service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now, va connaître un léger changement. Le tout, à partir du 5 mars. En effet, Nvidia a annoncé au média The Verge que les utilisateurs de la version gratuite commenceront à voir des publicités. Décidément, tout le monde commence à s'y mettre.

Nvidia GeForce Now et les pubs

Ces publicités seront exclusivement pour les utilisateurs de la version gratuite et n'affecteront pas les abonnements Priority ou Ultimate. Selon Stephenie Ngo, porte-parole de Nvidia, « Les utilisateurs gratuits commenceront à voir jusqu'à deux minutes de publicités en attendant dans la file pour commencer une session de jeu.»

Actuellement, la version gratuite nécessite souvent une attente pour qu'un ordinateur à distance se libère avant chaque heure de jeu gratuite. Maintenant, il semble qu'il y aura également quelques publicités pendant cette attente. Nvidia explique que ces publicités devraient aider à financer la version gratuite du service. Et s'attend à ce que cela réduise en moyenne les temps d'attente pour les utilisateurs gratuits à terme.

La société prévoit également d'informer tous les utilisateurs de la version gratuite par e-mail pour les prévenir de l'arrivée des publicités. En octobre dernier, Nvidia a augmenté le prix de GeForce Now dans les pays autres que les États-Unis. Citant « l'augmentation des coûts opérationnels » comme raison. Plusieurs services de streaming ont connu des augmentations de prix et ont introduit des versions soutenues par la publicité ces derniers mois. Comme c'est le cas notamment d'Amazon Prime.

Malgré ces changements, la version gratuite de GeForce Now a été critiquée pour être la moins impressionnante parmi les offres de Nvidia. Ne montrant pas pleinement les capacités du cloud gaming. Pour une expérience complète, il est recommandé d'essayer GeForce Now Ultimate.