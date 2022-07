Nordisk Games, qui possède le studio de Just Cause, vient de faire l'acquisition de Supermassive Games (The Quarry, The Dark Pictures...). Le groupe détenait déjà une importante part du studio.

La consolidation dans l'industrie vidéoludique reprend en ce mois de juillet. Cette fois, c'est Nordisk Games qui sort le chéquier pour racheter Supermassive Games. Les développeurs de The Quarry, The Dark Pictures: Anthology ou encore Until Dawn.

Supermassive Games rejoint les équipes de Just Cause

Ce n'est pas PlayStation, Nintendo, Xbox ou même Embracer Group, mais Nordisk Games grandit à son rythme. Après avoir absorbé Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max, Rage 2) et avoir pris des parts (40%) dans MercurySteam (Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread), le groupe fait l'acquisition de Supermassive Games.

Le studio indépendant qui produit des titres horrifiques tels que The Quarry ou le futur The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Le PDG Pete Samuels est très heureux de pouvoir poursuivre aux côtés de Nordisk Games.

Après avoir vécu une expérience aussi positive lors de l'année écoulée, accepter la demande de Nordisk Games d'augmenter sa participation n'était pas une décision difficile à prendre. Nous avons une stratégie de croissance prometteuse et ambitieuse pour Supermassive Games. La participation de Nordisk Games ne fait que la renforcer. Je suis très impatient de voir où la sécurité offerte par ce partenariat, et l'accès constant à l'expertise de Nordisk Games, nous mèneront. Pete Samuels via VGC.

Mikkel Weider, PDG de Nordisk Games, est du même avis :