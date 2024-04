Lancé le 18 avril en early access, le nouveau jeu des développeurs d'Ori baptisé No Rest for the Wicked s'offre un premier bilan mitigé, mais allant vers le mieux.

Les premiers jours d'early access de No Rest for the Wicked sur Steam n'ont en effet pas été un long fleuve tranquille pour Moon Studios (Ori). Leur nouveau jeu a reçu de nombreuses évaluations négatives en raison d'importants problèmes de performance. Une semaine et plusieurs patches après les faits, le PDG du studio Thomas Mahler dresse un bilan par rapport aux choix opérés pour son développement.

No Rest for the Wicked en early access, ni pour son studio

Dans un mois d'avril bien chargé en grosses sorties jeux vidéo, l'arrivée en early access de No Rest for the Wicked occupait une place importante. Avec ce nouveau jeu, Moon Studios abandonne la poésie et le metroidvania d'Ori pour lui préférer l'ambiance lugubre et le gameplay propre à un mélange entre Souls et Diablo-like. Sur le papier, la proposition se montrait prometteuse. La réalité le 18 avril sur Steam a malheureusement été toute autre. Sur de nombreuses configurations, récentes ou non, les performances étaient globalement calamiteuses. La communauté a donc sanctionné non sans raison la nouvelle proposition de Moon Studios.

Le studio a depuis déployé quatre patches visant à répondre à la grogne des joueurs. Une semaine plus tard, le bilan reste mitigé, mais No Rest for the Wicked se bonifie peu à peu. Thomas Mahler, PDG de Moon Studios, en a d'ailleurs profité pour justifier le choix de sortir le jeu en early access. « Il est assez clair que le choix de l'early access est l'une des meilleures décisions que nous pouvions prendre », assure-t-il.

Un rapprochement avec Dark Souls à plusieurs niveaux

« Je pense que les jeux deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués. Nous devrions donc de plus en plus voir sortir les prochains jeux d'abord en early access. D'après notre propre expérience, sortir No Rest for the Wicked directement en version 1.0 aurait été impensable. Le produit est trop complexe, et les données et retours récoltés durant jusqu'à présent ont été pour nous une source d'information inestimable », poursuit-il.

À bien des égards, No Rest for the Wicked affiche une influence plus qu'assumée à Dark Souls. Thomas Mahler se fend même d'une comparaison pour le moins ambitieuse s'agissant du choix de lancer son jeu en early access. « Imaginez que Dark Souls 1 soit d'abord passé en early access, au lieu d'être rushé par From dans l'état non fini qu'on connaît. Ils auraient probablement eu le temps de se pencher sur la seconde moitié du jeu et peaufiner des passages comme Izalith la Perdue, par exemple ». Le nouveau jeu de Moon Studios peut-il, early access ou non, prétendre influencer l'industrie autant que Dark Souls 1 l'a fait en 2011 ? Nous verrons cela à l'occasion de sa sortie en version 1.0. D'ici là, si le jeu vous intrigue mais que vous hésitez à vous lancer, nous vous préparons une preview du jeu dans son état actuel très prochainement dans nos colonnes.