À l'occasion d'un long showcase dédié, Moon Studios (Ori) a présenté dans les moindres détails son prochain jeu : No Rest for the Wicked. Et ça donne très envie d'y jouer !

Cela tombe plutôt bien, puisque le studio, avec le soutien de Private Division à l'édition, en a également profité pour annoncer la date de sortie de No Rest for the Wicked en accès anticipé. Rendez-vous pour l'essayer très vite : le 18 avril, sur PC, PS5 et Xbox Series X/S !

No Rest for the Wicked, ni pour Moon Studios

Après les proprement sublimes jeux Ori, Moon Studios avait visiblement envie de changer d'air. Cela fait apparemment un certain temps qu'ils envisageaient pour leur prochain projet de développer un Action-RPG. Le résultat, nous l'avons vu pour la première fois aux Game Awards 2023, avec un trailer posant directement le ton. Adieu les poétiques et magnifiques forêts de Ori, place à une ambiance bien plus lugubre que les jeux Souls-like n'auraient pas renié. Ainsi se présente No Rest for the Wicked.

Le gameplay de ce nouveau jeu marque également une différence notable, troquant le Metroidvania pour une exploration en vue isométrique à la Diablo. Action-RPG oblige, l'aventure sera jalonnée de combats visiblement exigeants et du loot à foison, avec différents niveaux de rareté. Les fans de theory-crafting et de challenge devraient donc se sentir comme à la maison. Si l'on considère que la maison se montre particulièrement peu accueillante, peuplée de créatures cauchemardesques.

Un univers délicieusement sombre qui s'ouvrira bientôt à nous

No Rest for the Wicked place ainsi son récit dans l'île de Sacra. Le roi est mort et laisse derrière lui une lutte intestine pour le pouvoir. D'un côté, son jeune fils est le prétendand légitime au trône. De l'autre, la personne la plus influente de l'Église tente de rallier ses fidèles pour le destituer. Tout ceci se produit alors qu'une terrible peste fait rage dans le monde. Le décor est planté pour une aventure qui fera la part belle aux effusions de sang et aux horreurs en tous genres.

Le tout est par ailleurs supporté par une direction artistique délicieusement sombre. Moon Studios a déjà montré son incroyable talent sur le plan visuel avec les dessins faits à la main des jeux Ori. No Rest for the Wicked ne fera visiblement pas exception. Voilà en tout cas un très intrigant cocktail, que nous aurons très bientôt l'occasion d'essayer par nous-mêmes. Le jeu sortira en effet en accès anticipé le 18 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. De quoi nous aider à patienter pour une sortie complète encore incertaine, mais que l'on surveille déjà de près.