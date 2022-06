Le phénix No Man's Sky arrive encore à nous surprendre et s'annonce en vidéo sur PlayStation VR 2. L'immersion promet d'être accrue avec la puissance de la PS5 et des manettes Sense du casque.

No Man's Sky va capitaliser sur sa mise à jour gratuite Beyond, qui a repensé le jeu pour la réalité virtuelle, pour revenir en force sur PS5 et PS VR 2.

No Man's Sky repousse les limites sur PS VR 2

Sean Murray et Hello Games continuent le chantier No Man's Sky en rendant le jeu compatible avec le PS VR 2 lorsque ce dernier sera disponible sur le marché.

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que No Man’s Sky est en cours de développement pour le PlayStation VR2. (Le système PS VR2 est également toujours en développement.) C’est également l’occasion idéale pour nous de revenir sur notre expérience avec la réalité virtuelle.

Dans un billet du PlayStation Blog, Sean Murray, fondateur du studio, explique que lorsque le titre est arrivé sur PlayStation VR, il a fallu tout repenser. Les cockpits, les systèmes de commandes etc. afin de s'adapter à la réalité virtuelle. Et réussir à faire tenir tout cela sur le PS VR 1 était un « petit miracle » d'après les dires du développeur.

Cette fois, la puissance de la PS5 facilitera les choses et l'immersion devrait faire un sacré bond en avant grâce aux manettes Sense. Les remplaçantes des PS Move disposent des mêmes technologies que la manette DualSense PlayStation 5. À savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Parcourir No Man’s Sky avec le PS VR était un petit miracle, tout comme surmonter le défi technique auquel nous avons fait face pour transposer un univers fluide et infini dans ce casque tout droit sorti du futur. Des années plus tard, la technologie a tellement progressé que nous pouvons désormais proposer aux joueurs de vivre une expérience encore plus immersive.

Bien entendu, aucune sortie n'a été communiquée et il n'y en aura pas tant que Sony ne dévoilera pas le prix et la date de lancement du PS VR 2.