No Man's Sky s'offre une énorme mise à jour qui change de nombreux aspects du jeu. C’est le jour et la nuit en termes de contenu et de possibilités. Tout simplement gigantesque !

Hello Games frappe encore fort avec une nouvelle mise à jour pour No Man’s Sky. Baptisée Worlds Part II, elle apporte une quantité astronomique de nouveaux mondes, des graphismes améliorés et du contenu inédit pour les explorateurs de l’espace. Bref, c'est tout simplement énorme.

Des milliards de planètes à explorer dans No Man's Sky

Si vous aimez l’exploration dans No Man's Sky , cette mise à jour va vous combler. Worlds Part II ajoute des milliards de nouveaux systèmes solaires et des billions de planètes à l’univers du jeu.

Ces mondes inédits offrent :

Des biomes plus variés

Des terrains plus réalistes , avec d’immenses montagnes et des canyons profonds

, avec d’immenses montagnes et des canyons profonds Des océans abyssaux , encore plus impressionnants à explorer

, encore plus impressionnants à explorer Une faune et une flore retravaillées, pour encore plus de diversité

Bonne nouvelle pour ceux qui ont construit des bases : elles restent intactes. Vous pourrez partir à la découverte de ces nouveaux mondes sans rien perdre.

De nouvelles planètes géantes… et des dangers inédits

Certaines de ces nouvelles planètes de No Man's Sky sont d’immenses géantes gazeuses, jusqu’à dix fois plus grandes que tout ce que vous avez vu dans le jeu. Mais attention, elles ne seront pas faciles à explorer.

De nouveaux défis vous attendent :

Tempêtes de gaz qui compliquent la navigation

qui compliquent la navigation Pression sous-marine extrême dans les océans les plus profonds

dans les océans les plus profonds Anomalies environnementales qui rendent certaines zones encore plus hostiles

Ces nouveautés ajoutent une dimension survie encore plus marquée, et il faudra bien s’équiper avant de partir à l’aventure.

Le monde aquatique de No Man's Sky évolue aussi. L’eau devient plus dynamique, réagissant aux éléments qui l’entourent. Vous pourrez observer :

Des vagues générées par le vent et les créatures

Des ondulations provoquées par les vaisseaux volant à ras de l’eau

Des creux dans l’eau quand il pleut

Le sous-marin a aussi droit à des améliorations, rendant l’exploration sous-marine plus immersive et intéressante.

Une refonte graphique impressionnante

Cette mise à jour No Man’s Sky ne se contente pas d’ajouter du contenu, elle améliore aussi les visuels du jeu.

Parmi les nouveautés graphiques :

Des ombres plus détaillées

Une meilleure gestion de la lumière pour des paysages plus réalistes

pour des paysages plus réalistes Des reflets améliorés sur l’eau et les surfaces métalliques

sur l’eau et les surfaces métalliques Des ciels étoilés et nuages plus immersifs

Ces améliorations viennent directement du travail effectué sur Light No Fire, le prochain jeu de Hello Games. Worlds Part II sur No Man's Sky ne se limite pas aux planètes et aux graphismes. Cette mise à jour apporte aussi de nouvelles quêtes qui approfondissent le lore du jeu et répondent à certains mystères en place depuis longtemps.

Une nouvelle expédition est aussi au programme dans No Man's Sky. Elle permettra de découvrir toutes les nouveautés en suivant un parcours guidé. À la clé, des récompenses exclusives, dont un tout nouveau vaisseau, mélange entre un jet de combat et un vaisseau vivant.

Source : Hello Games