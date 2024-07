Surprise ! Après un long teasing, No Man's Sky dévoile enfin son énorme contenu à venir. C'est tout simplement gigantesque et cela va métamorphoser totalement l'aventure.

Hello Games continue de surprendre les joueurs avec la dernière mise à jour de No Man's Sky, intitulée Worlds Update part one. Cette première partie d'une série promet de révolutionner l'expérience de jeu avec des améliorations majeures des biomes planétaires et l'introduction d'un exosquelette équipé d'un lance-flammes. Du très lourd.

No Man's Sky ne rigole pas du tout

Depuis sa sortie, No Man's Sky n'a cessé d'évoluer grâce à des mises à jour régulières. Cette année, les joueurs ont déjà pu découvrir l'Omega update, l'Orbital update qui a introduit la personnalisation des vaisseaux, et l'Adrift update qui a exploré le thème de la solitude interstellaire. Avec Worlds Update part one, Hello Games pousse encore plus loin les limites de l'immersion.

Le cœur de cette mise à jour réside dans la refonte technologique des biomes planétaires. Grâce aux nouvelles avancées développées par l'équipe de Hello Games, les planètes de No Man's Sky deviennent plus immersives que jamais. Les joueurs peuvent désormais découvrir des plans d'eau avec des vagues et des reflets réalistes. Et même atterrir leurs vaisseaux sur ces surfaces aquatiques. Les effets météorologiques ont également été améliorés. Avec des tempêtes qui peuvent générer du brouillard, de la pluie, des blizzards et même des étincelles de lave, rendant l'expérience de jeu plus authentique.

Un contenu dantesque

Sean Murray, le fondateur de Hello Games, a déclaré dans une vidéo explicative que cette mise à jour introduit une variété accrue de créatures à découvrir. "Nous voulons faire des choses que les gens n'ont jamais vues auparavant", a-t-il expliqué. Les nouvelles créatures ajoutées peuvent être apprivoisées et utilisées comme montures, ajoutant une dimension supplémentaire à l'exploration des nouveaux biomes.

En parallèle des améliorations des biomes, une nouvelle expédition a été ajoutée. Inspirée par le film Starship Troopers, cette expédition propose aux joueurs de combattre des hordes d'insectes sur des planètes inédites. La progression est collective, impliquant toute la communauté de joueurs. Un nouvel exosquelette, équipé d'une armure lourde et d'un bras lance-flammes, sera indispensable pour mener à bien cette mission.

Sean Murray a souligné l'importance de cette expédition dans la mise à jour de No Man's Sky, décrivant une expérience de jeu unique où "tout le monde combat des insectes ensemble". Cette mission communautaire est conçue pour mettre en valeur les nouveaux environnements et défis introduits par Worlds Update part one.

Source : HelloGames