No Man's Sky accueille une nouvelle mise à jour gratuite. Disponible dès maintenant, elle inclut une tonne de nouveautés pour une exploration encore plus riche.

En 2016, personne n'aurait vraiment misé sur No Man's Sky. Huit ans plus tard, c'est devenu une référence dans le genre de l'exploration. À force de mises à jour, le titre de Hello Games n'a cessé de consolider ses bases pour palier ses défauts du début et devenir la meilleure version de lui-même. Encore maintenant, le studio travaille sur du contenu supplémentaire pour les millions de joueurs que le jeu continue de rassembler. Une nouvelle update vient d'être déployée, découvrez avec nous ce qu'elle vous réserve.

No Man's Sky enrichit encore son expérience

Véritable Odyssée spatiale, No Man's Sky invite les joueuses et joueurs à explorer une quasi-infinité de planète créées de manière procédurale. Cette découverte sans limite captive toujours autant de joueurs, sur toujours plus de plateformes. En outre, Hello Games s'attèle à proposer davantage d'activités à sa communauté. Après une énorme mise à jour qui a métamorphosé le jeu, une autre vient ajouter une fonctionnalité qui va occuper beaucoup d'entre vous. Et, là encore, elle est plutôt du genre colossal.

Intitulée “Aquarius”, cette nouvelle mise à jour gratuite intègre désormais la pêche à No Man's Sky. Cette activité s'annonce parfaite pour celles et ceux qui aiment les moments de détente, seul ou à plusieurs. Trouvez votre spot favori et chillez, la lgne à la main. Avec un peu de chance, vous remonterez quelques petits poissons... à moins que vous ne ferriez un énorme mammifère marin extraterrestre !

Prolongez l'expérience en partant explorer les eaux à bord de votre exo-skiff. Sur votre plateforme, affrontez des conditions parfois périlleuses pour pêcher la perle rare qui manque peut-être à votre collection... ou remonter une bouteille jetée à la mer, qui sait ?

Pour compléter cette activité, “Aquarius” ajoute une tonne de nouveaux accessoires. Fabriquez par exemple des appâts spéciaux ou des pièges à poser dans l'eau pour attraper du poisson sans vous fatiguer. Équipez-vous aussi pour l'occasion avec des tenues adaptées. Et profitez, entre autres, de plusieurs types de cannes à pêche ainsi que des nouvelles recettes de cuisine grâce auxquelles vous vous régalerez.

La nouvelle mise à jour de No Man's Sky est disponible dès maintenant, transformant encore le jeu de Hello Games. Téléchargez-la gratuitement sur votre PC ou console. Enfin, vivez pleinement l'aventure pendant l'événement "Aquaris Expedition". Il démarre dès maintenant pour une durer de six semaines.